Дівчина заплатила 615 доларів за повернуті товари з магазину: що було серед 215 предметів (фото)

Вона не знала, що всередині коробок.

Дівчина розповіла, що купила величезний піддон із повернутими речами з Amazon та виявила всередині величезну кількість дрібничок.

Про це пише The Sun.

Міа Мейплс часто використовує соціальні мережі, щоб продемонструвати деякі зі своїх експериментів: від тестування вірусних засобів для чищення до проб брендів знаменитостей.

І в одному відео вона вирішила заплатити 615 доларів за гігантську коробку повернутих товарів Amazon, щоб подивитися, що було всередині.

Міа Мейплс / Фото: скриншот з відео

Міа разом із мамою взялися виймати вміст коробок, і вона сказала: "Я поняття не мала, чого очікувати, але була шокована, виявивши багато дивовижних предметів".

Діставши невеликий бірюзовий горщик, вона виявила кухоль для заварювання чаю поруч із набором каструль.

"Там була тонна кухонного посуду, переважно в хорошому стані — за винятком декількох розбитих тарілок", — продовжила вона.

Міа Мейплс / Фото: скриншот з відео

Розставивши на столі безліч дрібничок, глядачі могли побачити виделки, подрібнювач, аксесуари для зважування продуктів та багато іншого.

Потім вона взяла червону коробку, на якій було написано "Набір для ремонту гіпсокартону з 5 предметів", і сказала: "На диво, найбільше ми отримали саме ці інструменти".

Міа Мейплс / Фото: скриншот з відео

Також серед речей були декілька ламп та невеликі підставки для взуття.

"Оскільки ця коробка коштувала 615 доларів, а всередині було 215 предметів, вартість однієї одиниці склала 2,86 долара", - підрахувала вона.

Міа Мейплс / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно ще одна жінка наосліп придбала повернуті товари Amazon. Вона розповіла, скільки витратила грошей, і показала, що було всередині.

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