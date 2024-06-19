Дівчина заради розваги зробила ДНК-тест, але дізналася жахливу правду про свою сім'ю

Жінка дізналася, що її мама зраджувала її батька – і все, що вона знала про своє життя, було брехнею.

Про це пише Mirror.

20-річна дівчина купила домашній ДНК-тест заради розваги після того, як її тато отримав його в подарунок на день народження, і вони з радістю поділилися результатами одне з одним.

Однак, почекавши п'ять тижнів на результати, вона з жахом дізналася, що її тато не є її біологічним батьком. Вона написала на Reddit: "Я живу зі своїм татом. Я дуже близька з ним, оскільки ми дуже добре ладнаємо, і оскільки моя мама померла через медичні проблеми, коли я була молодшою. Тим часом, мій "дядько" і його сім'я живуть в годині їзди від нас. Ми всі були відносно близькі (зустрічалися кожні декілька місяців). Декілька тижнів тому мій тато отримав ДНК-тест у подарунок від друзів на день народження. Я теж вирішила зробити тест, щоб ми могли порівняти наші результати та інші речі, що були в комплекті. Це було близько п'яти тижнів тому. Ми отримали наші результати вчора, тож зайшли на сайт, щоб подивитися наші відсотки тощо. Було досить цікаво побачити розбивку нашого родоводу плюс риси, які ми мали. Потім ми перейшли до пошуку ДНК-родичів. Ось тут все почало котитися під три чорти".

Також читайте Чоловік помер у день свого весілля і наречена дізналася про його таємне життя – фото

Згідно з результатами, вона стверджує, що її біологічний батько насправді є її дядьком – братом її батька. Вона додала: "Коли ми розібралися з цим детальніше, виявилося, що мій "дядько" вказаний як мій батько, а мої "двоюрідні брати" (у нього є два сини 18 і 20 років) – як мої зведені брати. Ми з татом почали з'ясовувати, чи це нормально – чи не трапляються помилки в їхній базі даних, і тепер ми майже впевнені, що ймовірність того, що мій "дядько" є моїм біологічним батьком, досить висока. Я не знаю, що з цим робити. Я ніколи не думала, що таке може статися, адже я так схожа на свого батька (хоча це означає, що я також дуже схожа на свого дядька)".

Вона додала, що ще не говорила з дядьком про результат, і не знає, чи знає він, і чи не приховує правду протягом двох десятиліть. Звертаючись за порадою, вона додала: "Мій тато спустошений, і після вчорашнього дзвінка дядькові він сидить у своїй кімнаті і багато плаче. Відтоді ми не розмовляли. Мені дуже шкода його, адже він дуже кохав мою маму і завжди розповідав мені про неї. Як мені підійти до тата з цим питанням? До дядька? Я також не впевнена, чи варто говорити про це зі своїми двоюрідними братами і сестрами".

Також читайте Син спантеличив, як через деменцію у тата дізнався про його таємницю

Коментуючи її допис, одна користувачка написала: "Скажи своєму татові, що він твій тато, попри все, і тобі байдуже, що показує тест! Скажи йому, що ти любиш його, і що він не повинен проходити через це наодинці. Можливо, ти також захочеш знайти сімейного консультанта, який допоможе вести розмову з твоїм дядьком, татом і тобою".

Інший користувач додав: "Переконай його, що ти його дочка. Незалежно від того, що покажуть аналізи, будь поруч і покажи йому, що ти любиш його і бачиш в ньому свого батька. Також переконайся, що з ним все гаразд, адже тепер йому доведеться протистояти своєму братові через роман, який він мав з його дружиною".

Нагадаємо, 70-річний самотній чоловік виявив, що у нього є доросла дочка. Про це він дізнався за 50 років після шкільного роману.

Читайте також: