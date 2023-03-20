Дівчина заробляє 30 тисяч доларів на місяць, виконуючи дивні прохання чоловіків: що це за робота

У Великій Британії 21-річна Ельза після закінчення школи не захотіла вступати до університету. Вона зареєструвалась на одній з платформ та заробляє тепер майже 30 тисяч доларів на місяць.

Про це пише mirror.co.uk.

Спочатку Ельза працювала офіціанткою, проте згодом зареєструвалась на сайті OnlyFans. Тепер вона стверджує, що вже у 21 рік заробила достатньо, щоб купити другий будинок. Ельза розповіла, що вона заробляє майже 30 тисяч доларів на місяць, виконуючи дивні прохання чоловіків.

Фото: mirror.co.uk

Дівчина отримує всілякі дивні запити на контент: її просили вдавати з себе собаку, гавкати і прикидатися, що підписник - мураха. Вона стверджує, що навіть отримувала повідомлення від футболістів прем'єр-ліги.

Ельза вирішила спробувати себе в OnlyFans після того, як влітку 2020 року не знала, що робити після закінчення школи.

Фото: mirror.co.uk

"Я не була готова вступати до університету. А потім за два тижні я заробила 2,5 тисячі фунтів стерлінгів. Порівняно з моєю останньою зарплатою це було божевілля. Я була так шокована", - каже дівчина.

Зараз Ельза, відпочиває на Балі, має 1 500 підписників і проводить свій час, подорожуючи світом, проте зізнається, що її батьки не в захваті від роботи.

Фото: mirror.co.uk

"Я думаю, що якщо ви заходите на OnlyFans, ви повинні бути дуже впевненими в собі. Мене називали "повією" і казали "знайти справжню роботу". Але я не планую зупинятися найближчим часом. Коли я вперше відкрила свою сторінку, я ніколи не думала, що хтось заплатить за мене. А тепер я тут", - каже Ельза.

Нагадаємо, мільйонер запропонував жінці в літаку 100 000 доларів, але та відмовилась.

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