Дівчина заручилася з в'язнем через три години після зустрічі з ним: історія їхнього кохання

Після звільнення злочинця пара планує разом переїхати до Айдахо.
Мешканка Швейцарії заручилася із ув'язненим зі США, провівши разом лише три години.
Про це пише nypost.com.
Кім Айхенбергер, родом із Гебенсторфа, сказала, що зв'язалася з Вільямом Маккарті на WriteAPrisoner.com - сайті для листування з американськими в'язнями.
Він зараз відбуває термін за злочини, пов'язані з наркотиками, у виправній установі в Каліфорнії і має бути звільнений у жовтні 2023 року.
"Мене завжди дуже цікавили злочинці. Ось чому я написала Вільяму. Він був злочинцем усе своє життя. Він виріс у важких умовах і торгував наркотиками", - пояснила вона в інтерв'ю Central European News.
Обмінявшись декількома листами, Айхенбергер зрозуміла, що закохується в злочинця, і вирішила полетіти до США, щоб відвідати його за ґратами.
Аби зустрітися з ним, їй довелося збрехати. Так, необхідно було довести, що закохані знають одне одного протягом двох або більше років. Насправді ж пара спілкувалася значно менше часу.
Під час їхньої першої та єдиної тригодинної зустрічі Маккарті освідчився дівчині під наглядом тюремних охоронців.
"Це було дуже дивно, але водночас дуже красиво", - сказала закохана швейцарка.
Наразі вони з Маккарті планують спільне життя в Айдахо, і вона вже подала заявку на візу до США.
"Моя мета полягає в тому, щоб на той час, коли він вийде з в'язниці, я була там", - заявила вона.
Тим часом, Айхенбергер повернулася до Швейцарії і все ще спілкується зі своїм ув'язненим кавалером телефоном.
"Він надає мені виняткову психологічну підтримку. Без нього я не знаю, де була б зараз", - поділилася щаслива наречена.
Повідомляється, що сайт WriteAPrisoner.com був створений, щоб допомогти ув'язненим у реабілітації та знизити ймовірність повторного вчинення злочину після звільнення.
Айхенбергер - не єдина європейська жінка, яка закохалася в американського злочинця за ґратами. У грудні минулого року 31-річна британка Джемма Морган вийшла заміж за 31-річного засудженого ґвалтівника Леонеля Васкеса у в'язниці Вірджинії. Вони побралися менш ніж через два роки після того, як почали обмінюватися повідомленнями в Мережі.
Нагадаємо, пара з Джорджії, яка стала вірусною в Мережі через 37-річну різницю у віці, продовжує захищати своє кохання від хейтерів. Історія кохання 62-річної бабці та її 25-річного чоловіка.
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