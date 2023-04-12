Дівчина заручилася з в'язнем через три години після зустрічі з ним: історія їхнього кохання

Мешканка Швейцарії заручилася із ув'язненим зі США, провівши разом лише три години.

Про це пише nypost.com.

Кім Айхенбергер, родом із Гебенсторфа, сказала, що зв'язалася з Вільямом Маккарті на WriteAPrisoner.com - сайті для листування з американськими в'язнями.

Фото: Newsflash

Він зараз відбуває термін за злочини, пов'язані з наркотиками, у виправній установі в Каліфорнії і має бути звільнений у жовтні 2023 року.

"Мене завжди дуже цікавили злочинці. Ось чому я написала Вільяму. Він був злочинцем усе своє життя. Він виріс у важких умовах і торгував наркотиками", - пояснила вона в інтерв'ю Central European News.

Фото: Newsflash

Обмінявшись декількома листами, Айхенбергер зрозуміла, що закохується в злочинця, і вирішила полетіти до США, щоб відвідати його за ґратами.

Аби зустрітися з ним, їй довелося збрехати. Так, необхідно було довести, що закохані знають одне одного протягом двох або більше років. Насправді ж пара спілкувалася значно менше часу.

Під час їхньої першої та єдиної тригодинної зустрічі Маккарті освідчився дівчині під наглядом тюремних охоронців.

"Це було дуже дивно, але водночас дуже красиво", - сказала закохана швейцарка.

Фото: Newsflash

Наразі вони з Маккарті планують спільне життя в Айдахо, і вона вже подала заявку на візу до США.

"Моя мета полягає в тому, щоб на той час, коли він вийде з в'язниці, я була там", - заявила вона.

Тим часом, Айхенбергер повернулася до Швейцарії і все ще спілкується зі своїм ув'язненим кавалером телефоном.

"Він надає мені виняткову психологічну підтримку. Без нього я не знаю, де була б зараз", - поділилася щаслива наречена.

Фото: Newsflash

Повідомляється, що сайт WriteAPrisoner.com був створений, щоб допомогти ув'язненим у реабілітації та знизити ймовірність повторного вчинення злочину після звільнення.

Айхенбергер - не єдина європейська жінка, яка закохалася в американського злочинця за ґратами. У грудні минулого року 31-річна британка Джемма Морган вийшла заміж за 31-річного засудженого ґвалтівника Леонеля Васкеса у в'язниці Вірджинії. Вони побралися менш ніж через два роки після того, як почали обмінюватися повідомленнями в Мережі.

Нагадаємо, пара з Джорджії, яка стала вірусною в Мережі через 37-річну різницю у віці, продовжує захищати своє кохання від хейтерів. Історія кохання 62-річної бабці та її 25-річного чоловіка.

Читайте також: