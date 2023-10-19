Дівчина зменшила груди та похизувалася результатом через шість тижнів після операції – відео

Вона вела цифровий щоденник про злети і падіння свого одужання.

Дівчина розповіла про свою трансформацію зі зменшення грудей через шість тижнів після операції.

Сем вирішила лягти під ніж, щоб зменшити бюст, і задокументувала свій шлях до одужання в TikTok.

Поділившись своїм виснажливим одужанням від першого дня, Сем докладно розповіла про свою шкалу болю, який досяг найбільшої позначки на четвертий день. Вона зізналася, що почувалася дуже кепсько. Але після відпочинку в ліжку та утримання від будь-яких важких форм діяльності їй стале ліпше.

Груди Сем до операції / Фото: скриншот з відео

А після того, як з неї зняли трубки та пов'язки, Сем опублікувала в TikTok повідомлення, в якому виставила напоказ свої "офіційні" результати через шість тижнів. У вірусному ролику вона вперше поділилася який вигляд мала до процедури.

Сем одягла сірий укорочений топ, де її передопераційні груди притискалися до талії. Потім вона показала, який вигляд має зараз. Брюнетка сяяла від щастя і танцювала.

У коментарях юзери висловити свою радість за неї.

Я так тішуся за тебе! Можу посперечатися, якість твого життя, мабуть, значно покращилася!!!

Ви, напевно, почуваєтеся набагато краще

Ух ти. Мої груди приблизно такого ж розміру, і я серйозно думаю про операцію

Мені це подобається!! Ура! Я зробила зменшення грудей 19 липня! Найкраще, що я коли-небудь робила у своєму житті!

Нагадаємо, жінка не може здати на права, бо інструктори "бояться її". Вона показала, який має вигляд, зазначивши, що усе через її зовнішність.

Читайте також: