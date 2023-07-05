Дівчина знайшла шпигунську камеру в спальні номера з Airbnb: де її заховали (відео)

Дівчина розповіла, як виявила приховану камеру в спальні квартири, яку вона орендувала через Airbnb.

Про це пише nypost.com.

22-річна Кейтлін Босс гостювала в Маямі зі своєю подругою Рейчел Горман. Кейтлін пішла на побачення, а Рейчел залишилася вдома. Коли вона перевдягалася перед дзеркалом, то підвела очі й побачила камеру замість лампочки у люстрі.

"Моя подруга розлютилася і зателефонувала всім, кого знала, але коли вона зателефонувала мені, я подумала, що вона надто драматизує", - зазначила вона.

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Після того, як її сусідка по кімнаті продовжувала телефонувати, роздратована Босс повернулася додому, щоб запевнити свою подругу, що це не прихована камера. Втім, коли вона сама подивилася, то теж була впевнена, що за ними незаконно шпигують.

"Камера була спрямована просто у дзеркало, а це означало, що вони могли бачити все, що ми робили", - додала вона.

Як результат, дівчата зателефонували 911, і на місце приїхали копи.

"Офіцер здавався роздратованим, щоб допомогти нам - мабуть, ми справили враження якихось тупих молодих білявок, які занадто драматизують, - згадувала вона. - Але тоді інший офіцер погодився, що це була камера".

Босс і Горман зв'язалися з командою безпеки фірми, яка зараз "розслідує це звинувачення". Подругам повністю повернули гроші, і їх переселили до іншого помешкання на сім ночей.

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