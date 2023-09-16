Дівчина знайшла в телефоні бойфренда принизливі SMS про себе: що він писав друзям (фото)

Жінка розповіла, як нишпорила в телефоні бойфренда, поки він спав, та знайшла принизливі текстові повідомлення про себе.

Лілі розповіла Daily Mail, що зазвичай не заглядала в телефон свого хлопця, але одного разу вночі у неї з'явилося інтуїтивне відчуття, яке вона не могла ігнорувати, тому вона почала шукати своє ім'я в його SMS.

"Я не схвалюю перегляд телефонів, вважаю це неправильним та вторгненням у приватне життя. У мене не було причин переглядати його телефон, але те, що я знайшла, шокувало мене до глибини душі", — розповіла вона.

Дівчина показала скриншоти, де коханий принижує їхні стосунки, висміює її тіло та заявляє, що "терпіти не може її на публіці". Також він навіть жалівся друзям, що ненавидить своє сексуальне життя.

"Він називав мої інтимні місця "дивними", говорив, що ненавидить те, що я роблю в ліжку, і відпускав грубі жарти, говорячи щось на кшталт: "Було б гаряче, але не тоді, коли це робить Лілі" чи "Гаряче на хвилинку, але тоді ця с*ка відкриває свого бісового рота".

Скриншот SMS / Фото: dailymail.co.uk

Убита горем жінка була вражена поглядом свого партнера на неї та на їхні стосунки.

"Мені здавалося, що я читаю повідомлення незнайомця, а не мого хлопця, який кохає і підтримує. Він нескінченно підтримував мене, говорив, як любить говорити про те, чим я захоплена. Я думала, що ми маємо спільні цінності", - прокоментувала вона.

Хоч би як вона намагалася зрозуміти, що у стосунках пішло не так, вона не могла цього зрозуміти.

"Ми ніколи не сварилися, весь час проводили разом, він увесь час намагався щосили заради мене. Він доклав усіх зусиль, щоб познайомитися з моїми друзями, щоразу, коли у мене виникали проблеми в наших стосунках, ми говорили про це, і він ідеально все робив".

Скриншот SMS / Фото: dailymail.co.uk

Проте друзям він казав зовсім інше.

"У нього були нескінченні розмови про те, що він "терпіти не може мене", що "я така страшенно відстійна". Він говорив, що він зі мною лише заради сексу", - сказала вона.

Лілі, яка була відкритою пансексуалкою, працювала з некомерційною організацією ЛГБТК+, і це ще одна річ, з якою не погодився її хлопець, озвавшись про неї нецензурно.

"Все було настільки женоненависницьким і гомофобним, і він сказав, що жінки ніколи не повинні ні за що відповідати, тому що ми — причина, через яку світ звалиться".

Однієї ночі стеження було достатньо, щоб переконати Лілі кинути свого обранця.

"Я негайно розірвала стосунки з ним, він намагався пояснити це, але я не могла його слухати", - сказала вона. "Це був один із найдивніших розривів за всю історію, мене так нудить".

Нагадаємо, наречена кинула чоловіка наприкінці весілля. Вона пожалілася, що він утнув, попри її прохання не робити цього.

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