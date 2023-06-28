Дівчина зробила невдалу підтяжку нитками та показала результат: "Дуже жахливо"

Вона заявила, що в неї ледь не відвалився ніс.

Британська блогерка Міллі Тейлфорт поділилася історією про невдалий нитковий ліфтинг, який вона перенесла два роки тому.

22-річна Міллі Тейлфорт розповіла на своєму YouTube, що зробила підтяжку очей, щік і носа.

Під час цієї процедури під шкіру вводиться нитка медичного призначення і витягується вгору, щоб змінити риси обличчя пацієнта.

Тайлфорт розповіла, що підтяжка "лисячих" очей була "досить болісною", але найжахливіше вона перенесла підтяжку носа.

Міллі Тейлфорт / Фото: скриншот з відео

"Я все відчувала. Ця знеболювальна ін'єкція нічого не дала", - сказала вона про свою нехірургічну ринопластику.

Втім, далі ставало дедалі гірше, оскільки ніс взагалі не гоївся. Тайлфорт пояснила, що обидві точки входу нитки на її носі були червоними та запаленими, а крапка на кінчику була схожа на прищ.

Вона також сказала, що відчула, як щось стирчить у неї з носа.

Міллі Тейлфорт / Фото: скриншот з відео

Міллі залишила його в спокої на декілька днів, думаючи, що це частина процесу загоєння, але зрозуміла, що її ніс був настільки болючим і настільки запаленим, що вона відчула, що щось не так.

Зрештою блогерка повернулася до студії, щоб поскаржитися та виправити своє обличчя, коли, за її словами, "жінці, яка це зробила, було все одно", і відмахнулася від скарг Тейлфорт, як повідомляється, визнавши, що процедура була невдалою.

Дівчина сказала, що медсестра не обрізала нитку досить коротко, щоб її ніс міг зажити навколо неї, що, мабуть, призвело до того, що її тіло не приймало нитку.

"Я могла позбутися носа", - заявила вона.

Через декілька днів Тейлфорт помітила, що пляма на її носі "мала такий вигляд ніби вона ось-ось лусне", тому вона почала стискати її, наче видавлюючи прищ, — і тоді нитки "вистрілили з її носа".

"Я не могла в це повірити, – сказала вона. "У мене з носа потихеньку лізли білі нитки!"

Міллі Тейлфорт / Фото: скриншот з відео

Хоча медсестра використовувала лише одну нитку, Тейлфорт вважає, що частини нитки розпалися, коли її тіло намагалося позбутися сторонньої речовини.

Після того, як вона витягла нитки, її тіло, нарешті, почало гоїтися. Хоча вона все ще має шрам, вона просто тішиться, що все не стало гірше.

"У мене міг відвалитися весь ніс!" – заявила вона.

Білявка зізналася, що не проводить багато досліджень, перш ніж приступити до б’юті-процедур, і визнала, що її спонтанність не завжди обіцяє їй нічого доброго.

"Я просто йду на це. Особисто мені подобається називати це бути спонтанною і вільною духом, але інші назвали б це тупістю, дурістю і безвідповідальність. Я бачу обидві сторони", - сказала вона.

Міллі Тейлфорт / Фото: скриншот з відео

Поряд з тим, Тейлфорт була шокована, дізнавшись, що невдалі непостійні процедури коштували їй приблизно 27 000 доларів і тривали лише близько двох місяців, "перш ніж вони повністю зійшли нанівець".

Нагадаємо, модель шокувала, втираючи собі в обличчя кінські фекалії посеред жвавої вулиці. Вона пояснила свій вчинок.

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