Дівчина зробила величезну помилку, розмалювавши машину, щоб помститися колишньому – фото

Розрив стосунків ніколи не буває веселим, і одна сторона, як правило, страждає більше, ніж інша. Схоже, так сталося і з 18-річною Евеліною Фабіанскі та її колишнім.

Маючи це на увазі, вона хотіла помститися своєму ексу та обрала своєю мішенню його автомобіль, повідомляє офіс шерифа Волузії у Facebook.

Як засіб вандалізму, Фабіанскі розмалювала машину аерозольною фарбою і закидала її яйцями. На чорному автомобілі яскравою жовтою фарбою були намальовані смайлики, а також слово "диявол".

Але виявилося, що Фабіанскі розмалювала не ту машину, а авто сусіда свого колишнього.

"Упс, не та машина. Вночі полісмени відреагували на виклик про вандалізм у Делтоні, де молода жінка розмалювала автомобіль із балончика. Правоохоронці, які прибули на виклик, помітили в цьому районі двох осіб жіночої статі, віком 18 і 16 років, одна з яких мала жовту фарбу на спортивних штанах. Під час допиту 18-річна дівчина зізналася, що була засмучена через свого колишнього хлопця, тому вона та її подруга вирішили розмалювати фарбою та закидати яйцями, як вони думали, його транспортний засіб. На жаль, автомобіль, про який йдеться, належить сусідці, а не її колишньому хлопцю".

Жінка розмалювала авто / Фото: Volusia Sheriff's Office

Вважається, що усунення пошкоджень обійдеться власнику приблизно в 5 000 доларів.

Відтоді Фабіанскі було висунуто звинувачення у злочинному бешкетництві, сприянні вчиненню злочину неповнолітнім, зберіганні алкоголю у віці до 21 року та керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а її 16-річній подрузі – у зберіганні марихуани вагою понад 20 грамів.

За повідомленням New York Post, 26 лютого 18-річна дівчина була поміщена до в'язниці.

Евеліна Фабіанскі / Фото: VOLUSIA COUNTY CORRECTIONS

Нагадаємо, наречена влаштувала коханому передшлюбний тест і три години била його струмом. Чоловіку знадобилася термінова операція.

Читайте також: