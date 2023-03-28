Дівчинка у 9 років важить лише 8 кілограмів, її зріст - 60 сантиметрів: чому тіло не може розвиватися

В Індії 9-річна дівчинка виглядає так, ніби її три роки. Через рідкісне захворювання дитина важить лише 8 кілограмів, а її зріст - 60 кілограмів.

Про це пише mirror.co.uk.

9-річна Комаль припинила рости у 3 роки. Родичі відвели дівчинку до лікаря, який сказав, що у неї таласемія - захворювання крові, спричинене недостатнім виробленням організмом білка гемоглобіну.

Зараз її зріст становить лише 60 см, а вага - лише 8 кг. Через це її часто приймають за трирічну. Комаль настільки маленька, що не змогла піти до школи, поки їй не виповнилося вісім років.

Фото: mirror.co.uk

Таласемія - це захворювання, яке потребує специфічного лікування. Зараз дівчинці доводиться робити переливання крові кожні 28 днів. Родина зазначає, що це не завжди їм по кишені, а тому переливання крові дівчинці роблять рідше.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка розповіла, що вона зненавиділа своїх сусідів після того, як вони вирішили зробити для неї добру справу - ремонт у квартирі.

Читайте також: