Дівчинка у шість років купила розкішний будинок із чотирма спальнями

В Австралії дівчинка купила свою першу нерухомість у віці шести років.

Про це повідомляє Daily Mail Australia.

Зараз Рубі Маклеллан, якій вісім років, є гордою власницею будинку вартістю 671 000 доларів.

Дитина з допомогою старших брата і сестри, 14-річного Ангуса і 13-річної Люсі, накопичила гроші на цю масштабну покупку. Вони вирішили відкласти свої кишенькові кошти і витратити їх на будинок.

Разом вони відклали 6 000 доларів і віддали їх як завдаток за дім із чотирма спальнями в австралійському штаті Вікторія. Зараз вартість нерухомості становить майже мільйон.

Проте не всі аплодують їхньому юному успіху. Насправді, батьки Рубі отримали образливі коментарі в Інтернеті. Дехто навіть звинуватив їх у тому, що вони експлуатують дітей і є поганими батьками. Попри це, тато Кем Маклеллан, відкинув негативні коментарі. Замість цього він хотів би, щоб люди звернули увагу на свої власні проблеми, перш ніж звинувачувати інших.

Він сказав: "Людині, яка не має власності або не принесла жертв, легко злитися через це і легко націлитися на дитину, у якої є шанс".

Кем, власник групи компаній OpenCorp, каже, що тим, хто нарікає на те, що його донька має власний будинок у такому юному віці, варто зосередитися на тому, щоб відкладати гроші на власне житло.

Кем пояснив, що коли вони купували будинок, він використовував малюнки, щоб зробити все більш зрозумілим, оскільки Рубі було лише шість років і їй було важко розібратися в цьому.

Рубі вважає, що бути домовласницею – це "дуже круто", але ще не розповіла про це жодному зі своїх друзів. Брат і сестри вже думають про купівлю другої нерухомості.

Батько та його дружина Фелісіті хотіли бути "фінансово вільними", тому вони купили свій перший будинок, коли їм було близько 20 років. Завдяки їхнім розумним інвестиціям у нерухомість, їм не доводилося багато працювати протягом останніх 15 років.

Кем навіть зізнався, що працює лише декілька годин кожні два дні. Він також бере літні канікули, щоб провести їх зі своїми дітьми. Він вважає, що "молодому поколінню" потрібно "жертвувати" і "відкладати задоволення", замість того, щоб хотіти всього і одразу.

Коли троє дітей Кема виростуть, вони розділять прибуток від продажу будинку. Наразі дім здається в оренду.

Нагадаємо, рієлторка випадково спалила будинок за 3 млн під час підготування до огляду. Тепер компанія має відшкодувати кошти власнику та орендарям.

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