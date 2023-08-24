Дівчинка в рожевому із вірусного мему 2013-го: який вона має вигляд через 10 років (фото)

Мабуть, кожен користувач Мережі хоча б раз бачив мем з обуреною дівчиною в рожевому.

Він став вірусним 2013 року. Насправді, це не випадкова світлина, а кадр з американського серіалу "Тримайся, Чарлі!" (Good luck Charlie), який вийшов на екрани 2010-го. Мем - епізод із серії "Знайомство з батьками".

Дівчинка з мему / Фото: instagram.com/miatalerico101

Для емоційної картинки юзери вигадали купу життєвих кумедних ситуацій.

Міа Талеріко / Фото: instagram.com/miatalerico101

Мало хто знає, хто героїня, але вона вже виросла і скоро святкуватиме 15-річчя.

Її звати Міа Талеріко. Дівчинка, яка народилася 17 вересня 2008 року в Санта-Барбарі, Каліфорнія, США, стала телезіркою, коли їй не було навіть року.

2014-го серіал закрили, Міа зробила перерву в акторській кар'єрі та почала навчання в школі. 2017-го вона знялася у короткометражці, а ще через рік – у фільмі жахів.

Міа Талеріко / Фото: instagram.com/miatalerico101

Зараз їй 14 років. Дівчина перейшла до 9 класу.

Міа Талеріко / Фото: instagram.com/miatalerico101

Міа Талеріко / Фото: instagram.com/miatalerico101

Міа Талеріко / Фото: instagram.com/miatalerico101

Нагадаємо, пума народила ультрарідкісне дитинча-альбіноса. У світі існує лише чотири рідкісні види пум.

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