Дівчинка, яка танцює бровами: який вигляд має героїня вірусної реклами через 14 років (фото, відео)

Також вона розкрила правду про знімання.

2009 року у Мережі стала вірусною реклама шоколаду Cadbury з дітьми, які танцюють бровами.

У відео хлопчик та дівчинка сидять одне біля одного на сірому тлі та під музику жваво рухають бровами.

Акторкою кумедного ролика стала британка на ім'я Джорджія Вейк. На той час їй було дев'ять років.

Зараз Джорджії 23 роки.

Джорджія Вейк / Фото: facebook.com/georgia.d.wake

Джорджія Вейк / Фото: facebook.com/georgia.d.wake

У своєму TikTok вона розповіла правду про культову рекламу. За словами Джорджії, вона не має магічних брів, це був монтаж.

"Коли ти брешеш нації про свій талант", - прокоментувала вона.

Побачивши дорослу Джорджію і дізнавшись правду про рекламу, приголомшені юзери взялися обговорювати це в коментарях.

Деякі визнали, що не могли і припустити, що це монтаж, і вони відчайдушно намагалися освоїти "партію" Джорджії.

Під час цієї реклами у мене була задуха! Але я нарешті навчився піднімати брову! Мені знадобилося шість років, щоб опанувати це, щоб тепер дізнатися, що я жив брехнею

Я завжди вважав, що це реально

Я відчайдушно намагалася не відставати кожного разу, коли бачила рекламу

Ти моя знаменитість номер один

Нагадаємо, чоловік зірвав джекпот, не знаючи, що взяв участь у розіграші. Він ледь не втратив свої гроші.

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