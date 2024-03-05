Дівчинку називають "Борисом Джонсоном" через волосся: лише у 100 людей є ця рідкісна хвороба (фото)

Маленьку дівчинку прозвали "пухнастою" та "Борисом Джонсоном" за її кучеряві пасма, оскільки вона одна зі 100 людей у світі з "синдромом волосся, що не розчісується".

Про це пише The Sun.

Трирічна Лейла Девіс потрапила до заголовків газет, будучи ще немовлям через свої світлі локони, які неможливо розчесати. Лейлі поставили діагноз синдром нерозчісуваного волосся – стан, що характеризується сухим, кучерявим волоссям, яке не піддається спробам його приручити.

Лейла Девіс / Фото: instagram.com/laylas_locks

Синдром розвивається у дитинстві, часто у період від народження до трьох років, але може з'явитися і у 12 років.

Діти, у яких розвивається це захворювання, як правило, мають світле волосся, як і Лейла, і у світі налічується лише близько 100 випадків.

Мама двох дітей, 30-річна Шарлотта Девіс, сказала, що, хоча волосся Лейли трохи відросло, за останній рік його стан не покращився.

Лейла Девіс / Фото: instagram.com/laylas_locks

Рідкісне захворювання пов'язане з труднощами. Догляд може бути випробуванням, але й реакція людей на стан її дочки теж може виявитися важкою.

Вона сказала: "Її дошкільнята називають її "пухнастою" через її волосся, оскільки в її класі є ще одна Лейла. Інші діти ніколи не ставляться до цього негативно, а це означає, що вона дуже щаслива дівчинка – не соромиться та з усіма розмовляє. Вона вперше постриглася у лютому минулого року. Зараз ми можемо заплести його, але робимо це не надто часто, тому що не хочемо тягнути його надто сильно — волосся дуже тендітне і може легко зламатися. Вона досягла того віку, коли починає більше задаватися запитаннями, ніби вона хоче, щоб їй щодня заплітали волосся, і запитує, чому ми не можемо цього зробити. Я повинна сказати їй, що її волосся трохи інше, і нам потрібно про нього подбати".

Лейла Девіс / Фото: instagram.com/laylas_locks

Також дівчинку іноді порівнюють Альбертом Ейнштейном. Шарлотта сказала, що про волосся Лейли говорять в основному дорослі, і було декілька випадків, коли люди чіпали його, не спитавши дозволу.

Вона пояснила: "Здається, люди думають, що можна протягнути руку і доторкнутися до неї – я маю навчити її згоді, і мені складно пояснити трирічній дитині, чому люди можуть захотіти торкатися її волосся. Я також хочу сказати їй, що люди не можуть торкатися до неї, не спитавши, але, оскільки їй лише три роки, я не хочу її лякати. Люди ніколи не мають на увазі нічого поганого, а просто простягають руку, бажаючи відчути це".

Лейла Девіс / Фото: instagram.com/laylas_locks

Попри періодичну небажану увагу, Шарлотта сказала, що Лейла — безтурботна маленька дівчинка, яка любить співати та танцювати балет.

Шарлотта створила для Лейли обліковий запис в Instagram під назвою Laylas_Locks і сказала, що підтримка, яку вони отримали, була приголомшливою.

Вона сказала: "Багато людей писали їй з усього світу, і завдяки Лейлі вони тепер дізнаються, що є назва для їхнього стану або що є хтось ще".

Лейла Девіс / Фото: instagram.com/laylas_locks

Стан також відомий як "скляне волосся" і зазвичай з часом покращується – зазвичай до підліткового віку.

"Я сподіваюся, що її волосся не зміниться і стане трохи довшим, щоб якось ми могли зібрати його в хвіст. Я просто хочу, щоб їй це подобалося, бо коли вона виросте, діти раптово почнуть робити зауваження. Ваша робота як мами - підготувати своїх дітей до будь-якої ситуації, тому я просто сподіваюся, що вона вважатиме це крутим, як і я", - додала жінка.

Нагадаємо, 22-річна дівчина миється серветками, бо не може торкатися до води. У неї алергія на воду та власний піт.

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