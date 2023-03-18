Дівчинку-підлітка раптово паралізувало: лікарі діагностували тривожність, але помилилися

Дівчині призначили антидепресанти, але її напади повторювалися.
У США 13-річній Лілі Манзо лікарі неправильно діагностували тривожність після того, як її раптово паралізувало. Однак медики помилилися з діагнозом.
Про це повідомляє NJ.com.
Лілі було 13 років, коли все її тіло вперше обм’якло. Дівчина була здоровою до того, як у березні 2022 року її охопила нудота. Сидячи в маминому авто, Лілі зблідла й затихла, не в змозі ні говорити, ні витирати сльози з обличчя.
"Ніби я була там, але нічого не могла з цим вдіяти", – сказала Лілі, якій зараз 14 років.
Того дня в дівчини стався судомний напад у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Озираючись назад, Лілі сказала – здавалося, що вона потрапила в пастку "усвідомленого сну" або гри у віртуальну реальність, оскільки лежала здебільшого паралізована, здатна лише хитати головою "так" і "ні".
Більшу частину наступного тижня дівчина пролежала на лікарняному ліжку, поки лікарі намагалися зрозуміти, що сталося. Її виписали з медичного центру після семиденного перебування, під час якого Лілі відновила здатність користуватися руками, ногами та голосом. Однак дівчину відправили додому без діагнозу.
Під час першого перебування дівчини в лікарні лікарі їй провели кілька тестів, щоб виявити аномалії мозку. МРТ і електроенцефалограма виявились чистими: пухлини головного мозку не було, а її мозкова діяльність здавалася нормальною. Але, за словами мами Лілі, вирішальній частині зображення перешкоджали брекети підлітка, на що лікарі не звертали уваги.
Лікар Лілі сказав, що її симптоми викликані тривогою, хвороба – "в її розумі". Він призначив антидепресанти та виписав пацієнтку, коли вона відновила свої моторні навички.
Але вдома дівчині все одно було важко ходити і говорити, розповіла її мати. За менш ніж місяць після появи перших симптомів у Лілі стався другий напад.
Другий невролог також сказав, що причиною симптомів, ймовірно, є тривога, і збільшив дозу антидепресанту. Невролог рекомендував не доставляти дівчину до відділення невідкладної допомоги після її нападів.
Однак, коли через тиждень у Лілі стався третій напад, батьки привезли її до відділення невідкладної допомоги. Доктор Джеффрі Корніцер, дитячий невролог, нарешті серйозно поставився до стану дівчини. Після спинномозкової пункції він діагностував у неї серонегативний аутоімунний лімбічний енцефаліт – рідкісний тип запалення мозку, спричинений атакою імунної системи на мозок.
Захворювання є рідкісним: приблизно в однієї людини зі 100 тис. щорічно діагностують аутоімунний енцефаліт, згідно з даними дитячої лікарні Філадельфії. Близько 40% цих випадків фіксують у дітей до 18 років.
Корніцер рекомендував лікування за допомогою внутрішньовенної імуноглобулінової терапії, яка вивела Лілі на шлях одужання. Але вона ще не повністю вилікувалася.
"Іноді я справді втомлена і неважливо, скільки я сплю – я все одно втомлена. А іноді я емоційна. Ніби в мене стаються випадкові спалахи гніву. І смуток. Мої емоції, як хвилі", – поділилася дівчина.
Нагадаємо, у Великій Британії під час перегляду мультфільмів раптово помер 3-річний хлопчик. Виявилось, що дитина хворіла на стрептокок, але без жодних симптомів.
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