Дівчинку-підлітка раптово паралізувало: лікарі діагностували тривожність, але помилилися

У США 13-річній Лілі Манзо лікарі неправильно діагностували тривожність після того, як її раптово паралізувало. Однак медики помилилися з діагнозом.

Про це повідомляє NJ.com.

Лілі було 13 років, коли все її тіло вперше обм’якло. Дівчина була здоровою до того, як у березні 2022 року її охопила нудота. Сидячи в маминому авто, Лілі зблідла й затихла, не в змозі ні говорити, ні витирати сльози з обличчя.

"Ніби я була там, але нічого не могла з цим вдіяти", – сказала Лілі, якій зараз 14 років.

Того дня в дівчини стався судомний напад у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Озираючись назад, Лілі сказала – здавалося, що вона потрапила в пастку "усвідомленого сну" або гри у віртуальну реальність, оскільки лежала здебільшого паралізована, здатна лише хитати головою "так" і "ні".

Більшу частину наступного тижня дівчина пролежала на лікарняному ліжку, поки лікарі намагалися зрозуміти, що сталося. Її виписали з медичного центру після семиденного перебування, під час якого Лілі відновила здатність користуватися руками, ногами та голосом. Однак дівчину відправили додому без діагнозу.

Під час першого перебування дівчини в лікарні лікарі їй провели кілька тестів, щоб виявити аномалії мозку. МРТ і електроенцефалограма виявились чистими: пухлини головного мозку не було, а її мозкова діяльність здавалася нормальною. Але, за словами мами Лілі, вирішальній частині зображення перешкоджали брекети підлітка, на що лікарі не звертали уваги.

Лікар Лілі сказав, що її симптоми викликані тривогою, хвороба – "в її розумі". Він призначив антидепресанти та виписав пацієнтку, коли вона відновила свої моторні навички.

Але вдома дівчині все одно було важко ходити і говорити, розповіла її мати. За менш ніж місяць після появи перших симптомів у Лілі стався другий напад.

Другий невролог також сказав, що причиною симптомів, ймовірно, є тривога, і збільшив дозу антидепресанту. Невролог рекомендував не доставляти дівчину до відділення невідкладної допомоги після її нападів.

Однак, коли через тиждень у Лілі стався третій напад, батьки привезли її до відділення невідкладної допомоги. Доктор Джеффрі Корніцер, дитячий невролог, нарешті серйозно поставився до стану дівчини. Після спинномозкової пункції він діагностував у неї серонегативний аутоімунний лімбічний енцефаліт – рідкісний тип запалення мозку, спричинений атакою імунної системи на мозок.

Захворювання є рідкісним: приблизно в однієї людини зі 100 тис. щорічно діагностують аутоімунний енцефаліт, згідно з даними дитячої лікарні Філадельфії. Близько 40% цих випадків фіксують у дітей до 18 років.

Корніцер рекомендував лікування за допомогою внутрішньовенної імуноглобулінової терапії, яка вивела Лілі на шлях одужання. Але вона ще не повністю вилікувалася.

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"Іноді я справді втомлена і неважливо, скільки я сплю – я все одно втомлена. А іноді я емоційна. Ніби в мене стаються випадкові спалахи гніву. І смуток. Мої емоції, як хвилі", – поділилася дівчина.

Нагадаємо, у Великій Британії під час перегляду мультфільмів раптово помер 3-річний хлопчик. Виявилось, що дитина хворіла на стрептокок, але без жодних симптомів.

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