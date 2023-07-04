Дівчину принесли на випускний у труні: вона пояснила свій шокувальний вигляд (фото)

У Великій Британії дівчина вирішила прийти на свій випускний в образі вампіра. Батько і брат її привезли на бал у труні.

Про це пише mirror.co.uk.

16-річна Ебі Рікетс хотіла виділитись під час випускного балу. Фанатка вампірів весь рік планувала приголомшливий трюк, щоб здивувати своїх однокласників - з використанням справжньої дерев'яної труни та "похоронного персоналу".

Ебі вдягла чорну мереживну сукню-корсет, мереживні колготки та чорні черевики і злягла у труну із заплющеними очима та схрещеними руками. Після того, як труну підперли на червоній доріжці, дівчина різко розплющила очі і "повстала з мертвих" на очах у радісного натовпу.

Оригінальний образ школярки / Фото: mirror.co.uk

Ебі з Донкастера, Південний Йоркшир, розповіла: "Всі аплодували, кричали і плескали в долоні. Всі були вражені. Мої вчителі сказали, що це було дивовижно, що вони ніколи не бачили нічого подібного і що це увійде в історію".

Ебі залучила свого батька Алана, 54 роки, і 18-річного брата Джона, щоб вони вбралися в чорне вбрання і сонцезахисні окуляри, як "похоронний персонал", що доправив її на випускний.

Дівчина каже, що образ на випускний вона підібрала спільно з бабусею, проте вона померла. А тому школярка вирішила цей задум втілити у реальність у пам'ять про покійну бабусю.

Абі здивувала усіх своїм виглядом / Фото: mirror.co.uk

"На випускному до мене підходило багато людей і казали, що це було дивовижно. Хтось сказав, що якби існувала нагорода за найкращий вихід, я б її отримала. Люди, які підходили до мене на початку випускного, хотіли зі мною сфотографуватися", - каже Ебі.

Нагадаємо, у Г'юстоні, США, знайшли 25-річного чоловіка, який зник 8 років тому під час прогулянки з собаками.

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