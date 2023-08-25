Дівчину вигнали з торгового центру за "непридатне вбрання": який вона мала вигляд – фото, відео

Вона прийшла до ТЦ, щоб зробити контент для свого фотоблогу.

У Бразилії охоронці вигнали дівчину з торгового центру через її вбрання.

Блогерка Джаян Ліма розповіла у своєму Instagram, що прийшла до ТЦ міста Санта-Катарина разом з подругою, щоб зробити декілька світлин та відео для своїх сторінок у соціальних мережах.

На ній була мініспідниця, топ із довгими рукавами та глибоким декольте і гольфи.

"Я пішла до торгового центру і була принижена, я живу на узбережжі, і там було 30 градусів. У нас виникла ідея зняти відео, як це роблять багато впливових осіб. Відео було знято на ескалаторі, і ви можете бачити, що в ньому немає нічого особливого. Це було знято спереду. Я знаю, що мої груди великі і виділяються, але вони мені подобається. Мені вдалося записати одне відео. Я не знімала вітрини магазинів або щось, що порушує закон, і не заслуговувала на приниження на очах у всіх".

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

Інфлюєнсерка стверджує, що охорона підійшла до неї та вивела через "скупий" і "непідходящий" вибір одягу.

Спершу до Джаян прийшов охоронець зростом близько двох метрів, який "кричав" на неї, "хотів відібрати" її телефон, перш ніж прибули двоє його колег. Зі свого боку, Джаян наголосила, що вона не зробила нічого поганого, а її вбрання зганьбили лише тому, що у неї "груди великі і виділяються".

"Весь торговельний центр дивився на мене, і здавалося, що я пограбувала магазин чи скоїла якийсь злочин. Дуже сумно бачити, як страждаємо ми, жінки. Незалежно від того, домогосподарка вона чи носить щось відверте, ми всі заслуговуємо на повагу. Слова охоронця були такими: "Щойно ви прийшли в цьому одязі, я почав спостерігати за вами". Коли він сказав, що мене будуть супроводжувати він та двоє інших охоронців до задньої кімнати, я почала їх знімати. Мені було дуже страшно, я могла думати лише про найгірше. Коли я прийшла, він змусив мене видалити все відео з телефону. Слава богу, мені вдалося зберегти дещо в iCloud, але багато чого було втрачено", - розповіла жінка.

Блогерка додала, що це все було абсурдом і вона дуже розлючена.

Зі свого боку, деякі підписники моделі підтримали її, а деякі – стали на бік охоронців, зазначивши, що ТЦ – не місце для відвертих фотосесій.

Нагадаємо, не так давно ще одна блогерка заявила, що її не пустили на літак через одяг. Вона показала, який мала вигляд.

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