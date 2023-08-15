Дівчину, яку викрали в пологовому, повели до вівтаря обидва її тати – фото

Жінку, яку викрали при народженні та виростили викрадачі, вели до вівтаря двоє її "тат" — її біологічний батько та чоловік жінки, яка взяла її в дитинстві.

Про це пише dailystar.co.uk.

Міше Шелдон була вкрадена в дитинстві Лавоною Соломон і виховувалась нею та її чоловіком Майклом протягом 19 років.

Попри злочин, 26-річна дівчина з Кейптауна, Південна Африка, сказала, що її викрадачі виховали її щасливою, і вона вважає Майкла своїм батьком.

Тепер він і біологічний батько Морн Нерс разом вели її до вівтаря, коли вона виходиа заміж за 32-річного Джастіна Шелдона.

Міше Шелдон з чоловіком / Фото: SWNS

"Майкл був моїм батьком все моє життя - він став моїм батьком", - сказала вона. "Я так тішуся, що Морн відкрив своє серце, щоб йти поруч із ним проходом. Це був такий чудовий день. Ми побачили союз двох моїх сімей".

Міше, справжнє ім'я якої Зефані Нерс, народилася 27 квітня 1997 року. Через три дні її вихопили з ліжка в лікарні Грут Шур у Кейптауні і виростили Лавона та Майкл.

Дівчина й гадки не мала, що народилася в іншій сім'ї, поки до її класу не приєдналася новенька учениця на ім'я Кессіді, і вони зрозуміли, що дуже схожі одна на одного. Соціальні працівники в школі, де навчалася Міше, порадили їй зробити ДНК-тест, який показав, що Кессіді була її біологічною сестрою.

Міше Шелдон та Кессіді / Фото: SWNS

Невдовзі після цього Лавону заарештували.

Наразі наближається до кінця 10-річний термін її ув'язнення у жіночій в'язниці Вустера у зв'язку зі злочином, і вона має вийти на волю 18 серпня.

Міше була представлена своїм біологічним батькам 25 лютого 2015 року у віці 17 років. Однак вона сказала, що боролася з новинами та не відчувала безпосереднього зв'язку зі своєю біологічною родиною.

"Це було надзвичайно важко, тому що ти виріс, думаючи, що це твоя сім'я", - сказала вона. "Під час зустрічі з моїми біологічними батьками такого зв'язку не було. Я шукала його, але його просто не було на початку. Мене все життя виховували Лавона та Майкл. Обидві родини були такі суворі одна з одною. Мені дійсно довелося пристосуватися до того, що в моєму житті було два різні тати. Але я знала, що хочу, щоб вони обоє вели мене до вівтаря, коли б я не вийшла заміж".

Міше Шелдон / Фото: SWNS

Міше більше не контактує з Лавоною, у якої були проблеми з фертильністю. Жінка, у якої стався пізній викидень, вкрала Міше з ліжечка, переодягнувшись медсестрою.

Однак дівчина не вважає її шахрайкою.

"Я не вважаю маму, яка виховала мене злочинницею та злою. Усі просто постраждали у процесі", - сказала вона. "Нам усім просто потрібно було вилікуватися".

Міше та Джастін одружилися 21 березня 2023 року. Тепер вони разом виховують двох дітей дівчини від попередніх стосунків — 6-річну Софію та 4-річного Маттео.

Вона продовжила: "Спочатку мій біологічний тато не був надто щасливим. Але цей день був присвячений мені та моїм стосункам із чоловіком. Але зрештою він сказав мені "так". Це було дивом! Стосунки між двома моїми сім'ями покращуються. Тепер вони ладнають - ми всі подорослішали, усвідомили, що ми люди, і, нарешті, змирилися з тим, що сталося. Ми виявляємо взаємну повагу одне до одного".

Нагадаємо, раніше 70-річну жінку, яка поборола рак, повели до вівтаря її лікарі-онкологи. Єдині люди, яким вона хотіла доручити цю місію, були ті, хто врятував їй життя.

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