"Дівчина-дракон" назвала суму, яку витратила на екстремальну зовнішність: фото вражають

Ембер Люк / © AUSTRALIA’S MOST TATTOOED WOMAN

Австралійка Ембер Люк, відома як «найтатуйованіша жінка Австралії», розповіла про загальні витрати на свої численні татуювання та екстремальні модифікації тіла.

Britt Jones

За словами Ембер Люк, вона має 98 відсотків тіла вкритого татуюваннями і не шкодує про свій вибір. Вона навіть тимчасово осліпла на три тижні після татуювання очей — процедури, яку пізніше повторила інша жінка та також втратила зір.

«Для мене це було про те, щоб повернути те, що належало мені і мало належати мені спочатку», — сказала Люк у інтерв’ю What’sTheJam.

Ембер почала робити татуювання ще у 16 років, а згодом її пристрасть до модифікацій тіла лише зросла. Зараз, у 30 років, вона відома як «найтатуйованіша жінка Австралії», здобувши прізвисько «Дівчина-Дракон».

Що стосується витрат, Люк у розмові з Алексом Міловановим в Instagram заявила, що на досягнення бажаного вигляду вона витратила близько £177 000. Це не включає косметичні процедури та модифікації, такі як поділ язика, дермальні пірсинги та імпланти у череп. Загалом, за даними Daily Mail, вона витратила понад £184 400.

Втім, усе це супроводжувалося складнощами. Так, через татуювання її очей Люк тимчасово втратила зір. Крім того, татуювання та екстремальний вигляд обмежили її кар’єрні можливості. В інтерв’ю радіошоу Brisbane Robin, Terry & Kip вона зазначила: «Я не буду прикрашати дійсність — це обмежило мої можливості працевлаштування, але це нормально. Бо я не хочу працювати у компанії з обмеженим мисленням, яка не здатна подивитися на мене крізь зовнішній вигляд. Вони не оцінять мою працездатність, моральні принципи чи цінності».

Вона також розповіла про реакцію людей на її вигляд: «У кожного є своє уявлення про красу. Ви бачите культури, де люди подовжують шию, вуха чи губи. Але в кінці дня кожен має право на свою думку — і це нормально. Проте мене зачіпає, коли хтось підходить і говорить: „Ти потворна“ або „Ти себе зіпсувала“. Це дуже травмуюче».

Попри все, Люк задоволена своїм виглядом і вважає, що це головне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Великій Британії наречена попросила свою подружку не з’являтися на весільних фотографіях через її татуювання на руці.