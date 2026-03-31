Дівчина пережила клінічну смерть і потрапила на 5 років у майбутнє: що вона побачила

Рубі Ролге, яка пережила клінічну смерть / © mirror.co.uk

Студентка-медик із Мексики Рубі Ролге заявила, що пережила п’ятирічну подорож у «паралельний всесвіт» після того, як перебувала в стані клінічної смерті понад 10 хвилин. Своєю історією дівчина поділилася з метою довести, що смерть не є кінцем існування.

Про це пише Mirror.

Що сталося

Трагедія сталася у квітні 2025 року. 24-річна Рубі, яка на той момент щойно вийшла заміж та завершувала навчання, раптово відчула проблеми з диханням та параліч ніг. У лікарні діагностували двосторонню тромбоемболію легеневої артерії.

Рівень кисню в крові пацієнтки впав до критичних 65%. У неї стався перший серцевий напад, а через п’ять годин серце зупинилося остаточно.

«Цього разу я була клінічно мертвою більше десяти хвилин. Коли лікарі перезапустили моє серце, мої зіниці були розширені та фіксовані; я не реагувала на світло чи подразники. Мені оголосили смертю мозку», — згадує Рубі Ролге.

Рубі Рогле в лікарні. / © Mirror

Подорож у «майбутнє»

За словами дівчини, поки її фізичне тіло перебувало в комі, її свідомість перенеслася в іншу часову лінію, де вона прожила період з 2025 по 2030 рік. Рубі описує світ майбутнього як більш мирний та технологічно розвинений.

«Мій день просто ніби тривав — день за днем — з 2025 до 2030 року. Майбутній світ був більш розвиненим і мирним. Ми не були так залежні від мобільних телефонів. Технології автоматизували звичайні завдання, тож у людей було більше часу для спілкування», — розповіла вона.

Проте «паралельне життя» завершилося травматично: дівчина нібито стала жертвою нападу. Після цього вона відчула, як її свідомість крізь тунель «пекельних страхів» повернулася в реальне тіло.

Назад в теперішнє життя

Після місяця перебування в комі Рубі прийшла до тями. Лікарі прогнозували незворотні пошкодження мозку та неможливість ходити, проте дівчина змогла відновитися. Найбільшим шоком для неї став вигляд родичів, які виглядали значно молодшими, ніж у її «п’ятирічному досвіді».

Зараз Рубі Ролге активно ділиться своєю історією, стверджуючи, що цей досвід допоміг їй відчути глибокий духовний зв’язок.

«Смерть — це не стіна, а двері до життя, яке ніколи по-справжньому не закінчується», — підсумувала вона.

