Дівчина пережила клінічну смерть і потрапила на 5 років у майбутнє: що вона побачила
Дівчина, чиє серце зупинилося на 10 хвилин, розповіла про життя у 2030 році.
Студентка-медик із Мексики Рубі Ролге заявила, що пережила п’ятирічну подорож у «паралельний всесвіт» після того, як перебувала в стані клінічної смерті понад 10 хвилин. Своєю історією дівчина поділилася з метою довести, що смерть не є кінцем існування.
Про це пише Mirror.
Що сталося
Трагедія сталася у квітні 2025 року. 24-річна Рубі, яка на той момент щойно вийшла заміж та завершувала навчання, раптово відчула проблеми з диханням та параліч ніг. У лікарні діагностували двосторонню тромбоемболію легеневої артерії.
Рівень кисню в крові пацієнтки впав до критичних 65%. У неї стався перший серцевий напад, а через п’ять годин серце зупинилося остаточно.
«Цього разу я була клінічно мертвою більше десяти хвилин. Коли лікарі перезапустили моє серце, мої зіниці були розширені та фіксовані; я не реагувала на світло чи подразники. Мені оголосили смертю мозку», — згадує Рубі Ролге.
Подорож у «майбутнє»
За словами дівчини, поки її фізичне тіло перебувало в комі, її свідомість перенеслася в іншу часову лінію, де вона прожила період з 2025 по 2030 рік. Рубі описує світ майбутнього як більш мирний та технологічно розвинений.
«Мій день просто ніби тривав — день за днем — з 2025 до 2030 року. Майбутній світ був більш розвиненим і мирним. Ми не були так залежні від мобільних телефонів. Технології автоматизували звичайні завдання, тож у людей було більше часу для спілкування», — розповіла вона.
Проте «паралельне життя» завершилося травматично: дівчина нібито стала жертвою нападу. Після цього вона відчула, як її свідомість крізь тунель «пекельних страхів» повернулася в реальне тіло.
Назад в теперішнє життя
Після місяця перебування в комі Рубі прийшла до тями. Лікарі прогнозували незворотні пошкодження мозку та неможливість ходити, проте дівчина змогла відновитися. Найбільшим шоком для неї став вигляд родичів, які виглядали значно молодшими, ніж у її «п’ятирічному досвіді».
Зараз Рубі Ролге активно ділиться своєю історією, стверджуючи, що цей досвід допоміг їй відчути глибокий духовний зв’язок.
«Смерть — це не стіна, а двері до життя, яке ніколи по-справжньому не закінчується», — підсумувала вона.
