Дівчина проковтнула ложку через свого собаку: що сталося далі

Дівчина та собака

Реклама

28-річна бельгійка Реймі Амелінкс випадково проковтнула 17-сантиметрову ложку через те, що на неї під час вживання йогурта настрибнув її собака. Але дівчина зберегла це в таємниці, поки не зрозуміла серйозність ситуації.

Про це пише Mirror.

Що відомо про інцидент із проковтнутою ложкою

Жінка розповіла, що відчула, як ложка плавно ковзає у шлунок, і їй довелося вибрати між тим, щоб задихнутися або проковтнути її повністю. Спершу Реймі намагалася дістати ложку рукою, але події розвивалися надто швидко. Дівчина приховала інцидент від свого хлопця до вечора.

Реклама

Коли зрозуміла серйозність ситуації, жінка звернулася до лікарів. Фахівці сказали, що ложка занадто велика для природного проходження, тому довелося проводити гастроскопію під місцевою анестезією. Під час процедури ложку обертали у шлунку, що спричинило невелику шлункову кровотечу, але вдалося уникнути хірургічного втручання.

«Та ніч була важкою, я відчувала, як ложка рухається, іноді навіть між ребрами. Це було справді жахливо. Я відчувала здуття живота та нудоту, і не могла їсти, не почуваючись дивно. Спати було важко, бо кожна позиція нагадувала мені ложку в животі», — згадує Реймі.

Після видалення ложки Реймі швидко одужала, хоча деякий час відчувала біль у горлі та чутливість шлунка.

«Однак я все ж таки здобула репутацію «тієї дівчини з ложкою» на все життя. Наступного дня я повернулася до роботи, як завжди. Мої колеги не повірили мені, поки я не показала їм рентгенівський знімок», — ділиться потерпіла.

Реклама

Ложка у животі

Незважаючи на страхітливий досвід, жінка зберегла ложку як пам’ять, а її хлопець планує перетворити її на унікальний витвір мистецтва. Реймі також поділилася порадами, з огляду на пережите.

«Захоплені собаки + їжа на колінах = зона ризику. Навчіть їх команді «чекати» або «тихо» для стрибків», — завершила дівчина.

Раніше ми писали про те, що несподівана знахідка у кишківнику ледь не коштувала чоловікові життя.

Чоловік із Львівщини опинився за крок від смерті через сторонній предмет у кишківнику, який лікарі спершу прийняли за великий жовчний камінь. Під час обстежень у кількох лікарнях утворення викликало часткову кишкову непрохідність, дивертикул і порушення відтоку жовчі, що призвело до механічної жовтяниці та холангіту. Хірурги виявили, що «конкремент» має незвичну структуру з повітрям усередині — і виявилося, що це персикова кісточка, яка могла перебувати в кишківнику роками.

Реклама

Потерпілому провели малоінвазивне ендоскопічне втручання, витягли стороннє тіло через рот, усунули запалення жовчних проток та встановили біліарний стент. Пацієнт швидко одужав, а лікарі зазначають, що своєчасне звернення врятувало його від потенційно фатальних наслідків.