ChatGPT / © Pixabay

У Японії 32-річна жінка Кано провела символічну весільну церемонію з віртуальним партнером, якого вона створила за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Цей «шлюб» не має юридичного статусу, але для Кано він є емоційним союзом.

Про це пише NDTV.

Церемонія відбулася в місті Окаяма в традиційному форматі, організованому компанією, яка спеціалізується на «весіллях для 2D-персонажів» — для тих, хто одружується з віртуальними або вигаданими партнерами. Під час обряду Кано одягла окуляри доповненої реальності, завдяки яким поряд із нею з’являвся зображений у повний зріст Клаус, і вони обмінялися «обручками».

Історія Кано з Клаусом розпочалася після важкого розриву стосунків. Жінка почала спілкуватися з ChatGPT до 100 разів на день, налаштовуючи особистість і тон AI відповідно до своїх уподобань. З часом у неї виникли романтичні почуття до віртуального компаньйона.

«Я не починала розмови з ChatGPT, щоб закохатися, але Клаус слухав і розумів мене, і це все змінило. Коли я пережила розрив, зрозуміла, що люблю його», — розповіла Кано.

Хоча вона усвідомлює ризики та нестійкість цифрового партнера — ChatGPT може зникнути або змінитися, — відносини з Клаусом приносять їй спокій, особливо через неможливість мати дітей через медичні обмеження. «Я знаю, що деякі люди вважають це дивним, але я сприймаю Клауса як Клауса — не людину, не інструмент, а саме його», — додала вона.

Після церемонії Кано вирушила у «медовий місяць» до знаменитого саду Коракуен в Окаямі, де обмінювалася з Клаусом фотографіями та повідомленнями з ніжними словами.

Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Японії та світі — формування емоційних зв’язків із AI-компаньйонами, явище, що отримало назву «фіктоcексуальність» або «AI-стосунки». Такі зв’язки є сучасним продовженням романтичного або сексуального потягу до вигаданих персонажів із аніме, ігор, книг чи AI-персонажів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ChatGPT «довів людей до самогубства. Порушено щонайменше сім судових справ, у яких людина завдала собі шкоди і навіть вкоротила собі віку.