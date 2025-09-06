Дівчина заробляє мільйони завдяки своїй особливості: як їй це вдається

Марі Темара

Реклама

Американська модель і інфлюенсерка Марі Темара збудувала мільйонний бізнес нерухомості, використавши свою унікальну зовнішність. Завдяки цьому вона стала власницею 16 елітних будинків та яхти. Зокрема, жінка планує забезпечити безтурботне майбутнє своїй родині.

Про це пише The Sun.

Понад десяток будинків та розкішна яхта

У той час як більшість інфлюенсерів витрачають свої гроші на дизайнерські сумки та швидкісні автомобілі, Марі Темара інвестувала ці кошти в 16 будинків та яхту вартістю 900 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно понад 49 мільйонів гривень).

Реклама

Наразі Темара живе в будинку вартістю 1,48 мільйона фунтів стерлінгів (понад 80 мільйонів гривень) зі спортзалом вартістю 74 тисяч фунтів стерлінгів (понад 4 мільйони гривень).

Сусідній будинок, вартістю 520 тисяч фунтів стерлінгів (понад 28 мільйонів гривень), Марі подарувала своїм батькам.

Водночас модель здає в оренду інші 14 своїх об’єктів нерухомості, що приносять їй стабільний прибуток.

«Іноді моє життя здається нереальним. Це прекрасне відчуття — мати можливість забезпечувати своїх батьків, вивести їх на пенсію, забезпечити себе фінансово та створити заощадження для своїх майбутніх дітей», — розповіла Марі, у якої три мільйони підписників в Instagram.

Реклама

Від мрії до реальності

Марі завжди мріяла мати власну яхту, оскільки вона любить воду. І ось тепер — вона власниця такого транспорту, котрий тримає біля свого дому на узбережжі.

Також модель має два гідроцикли для того, щоб рибалити та насолоджуватися морем.

Марі планує в майбутньому знести свій п’ятикімнатний будинок і замінити його ще більшим особняком, будівництво якого коштуватиме їй 3,7 мільйона фунтів стерлінгів (понад 200 мільйонів гривень).

Новий будинок буде адаптований до її високого зросту, тому стеля буде висотою 7,6 метра, а двері — 3,6 метра.

Реклама

«У моєї родини не було стільки грошей, коли я росла, тому вони не могли дозволити собі зробити будинок більшим, щоб він відповідав нашому зросту, але тепер я можу», — зазначила інфлюенсерка.

Хоббі

Окрім купівлі нерухомості, Марі не шкодує витрачати гроші на розкішні подорожі з родиною. Окрім того, вони завжди літають першим класом, у якому є додатковий простір для ніг.

«Ми багато подорожуємо і завжди першим класом. У нас дуже довгі ноги, тому ми не поміщаємося в економклас», — пояснила модель.

Родина Марі Темари

Родина Марі також заробляє на зрості

Марі — не єдина у своїй родині, хто використовує свій зріст (зріст моделі 190 см). ЇЇ мама, 63-річна Крістін зростом 195 см. Вона колишня диспетчерка, фотографує свої ноги, щоб згодом продавати їх в Інтернеті.

Реклама

65-річний Майкл батько Марі, колишній електрик, зростом 193 см. Він, звільнився з роботи після того, як заробив 37 тисяч фунтів стерлінгів (понад 2 мільйони гривень), ділячись закулісним контентом зі своєю родиною.

Водночас брати-баскетболісти Трой, 27 років, та Шейн, 29 років, які є найвищими зі зростом 198 см та 198 см, змагаються один з одним, щоб побачити, хто зможе зібрати більше грошей.

Раніше на розпродажі «з багажника» британець знайшов неймовірно вигідну покупку — електронні шахи всього за два фунти. Пізніше з’ясувалося, що знайдений ним раритет має колосальну колекційну вартість, що оцінюється в тисячі фунтів.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.