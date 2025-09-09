Еббі Меннінг / © thesun.co.uk

29-річна Еббі Меннінг з Великої Британії перетворила рутинну домашню справу на прибутковий бізнес, що приносить п’ятизначні суми щомісяця. Вона пропонує послуги з організації простору в холодильнику, що є досить популярною послугою серед знаменитостей та заможних людей у США.

Про це пише The Sun.

Ідея створити бізнес SW VIP Concierge прийшла до Еббі, коли вона працювала на суперяхті та в ресторанному бізнесі. Вона помітила, що на ринку є попит на особисті консьєрж-послуги, і вирішила використати свій досвід у сфері обслуговування висококласних клієнтів.

За два роки бізнес Еббі виріс. Зараз у її команді працює вісім самозайнятих помічників. Вони займаються не тільки організацією холодильників, а й прибиранням, пранням, плануванням вечірок та іншими домашніми справами для постійних мешканців і власників будинків для відпочинку.

Дівчина заробляє тисячі на незвичному бізнесі: її діяльність здивувала Мережу / © thesun.co.uk

Хоча рідні підтримали Еббі, в соціальних мережах її бізнес часто стає об’єктом критики. Користувачі TikTok називають її клієнтів «лінивими» і не розуміють, навіщо платити за таку послугу. На що Еббі відповідає, що час — найцінніший актив.

Попри критику, Еббі успішно розвиває бізнес. Вона навіть залучила клієнтів з інших країн, зокрема з Італії, та надає їм повний спектр консьєрж-послуг. За її словами, зароблені кошти значно перевищують її очікування. Вона радить усім, хто хоче розпочати власну справу, просто «зробити це», не боятися критики та інвестувати мінімум коштів на початковому етапі.

