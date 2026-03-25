Молода блогерка з Китаю здивувала Мережу незвичайним талантом — вона створює детальні скульптури з моркви, використовуючи лише зуби. Її творчість уже назвали унікальною, а саму дівчину — «людським 3D-принтером».

Про це пише Oddity Central.

25-річна Чень Цін із міста Еньші здобула популярність завдяки відео, де вона вирізає складні фігури без жодних інструментів. Вона не використовує ножі — лише зуби, переважно різці, інколи ікла.

За словами блогерки, цей талант вона відкрила випадково під час стриму на Весняний фестиваль. Тоді вона просто перекушувала морквою і вирішила надати їй форму — глядачі були приголомшені, і це стало початком нового захоплення.

Чень Цін / © скриншот з відео

Спочатку дівчина експериментувала з іншими овочами, зокрема редькою, але вони спричиняли проблеми зі шлунком. Зрештою вона повернулася до моркви — вона яскрава, достатньо тверда і краще підходить для такого незвичайного «різьблення».

Усі роботи Чень Цін створює без попереднього оброблення продукту. Вона формує деталі виключно завдяки відчуттям і досвіду, контролюючи силу натиску та форму майбутньої скульптури.

Робота Чень Цін / © скриншот з відео

На її рахунку вже понад 100 робіт. Найбільше уваги привернули їстівні копії Великої китайської стіни та Вежі Жовтого журавля — з дрібними деталями, такими як зубці та вежі.

Щоб не пошкодити зуби, блогерка дотримується суворих правил: обмежує солодке, уникає газованих напоїв, чистить зуби двічі на день і полоще рот після їжі. Також вона робить перерви під час роботи, хоча зізнається, що після тривалого «різьблення» відчуває чутливість зубів.

На закиди щодо марнування їжі Чень Цін відповідає, що використовує всі свої роботи. Скульптури вона додає до страв, а залишки віддає на корм тваринам.

