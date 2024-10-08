Дивина біології: що відомо про єдиний вид комах, який розвивається в сирій нафті (фото)

Diasemocera petrolei, або нафтова муха – дивовижна комаха, яка не лише виживає в нафті, високотоксичній для інших тварин речовині, але й процвітає в ній.

Про це пише Oddity Central.

Протягом десятків тисяч років гудрони Ла-Бреа поблизу Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, були смертельною пасткою для мільйонів тварин, деякі з яких вимерли, а деякі живуть і досі. Комахи, птахи, ссавці і навіть динозаври – всі вони знайшли свій кінець у цих липких ямах, але один крихітний вид комах зумів пристосуватися до цього неймовірно токсичного середовища і навіть використати його на свою користь.

Нафтова муха, комаха, що літає, розміром з фруктову муху, є єдиним відомим видом комах, який не лише може вижити в природному асфальті гудронів Ла-Бреа, але й фактично називає його своїм домом. Її личинки розвиваються у в'язкій нафті, тоді як дорослі мухи проводять більшу частину свого життя, блукаючи поверхнею гудронів у пошуках їжі.

Нафтова муха / Фото: James Bailey/inaturalist

Вільям Хоман Торп, видатний британський зоолог, етолог і орнітолог, одного разу назвав Diasemocera petrolei "безсумнівно, однією з головних біологічних цікавинок світу". Як крихітні личинки можуть виживати в токсичних гудронах Ла-Бреа і навіть споживати нафту без жодних негативних наслідків, вчені досі не розуміють належним чином.

Личинки нафтової мухи проводять своє життя, повзаючи нафтою в пошуках комах та членистоногих, яким пощастило менше. Смоляні ями Ла-Бреа все ще щодня заманюють у пастку велику кількість тварин, тож ненажерливим личинкам завжди є чим поживитися. Вони дихають через крихітні повітряні трубки, розташовані на задній частині їхніх напівпрозорих тіл, але експерименти показали, що вони можуть залишатися зануреними в нафту протягом тривалих періодів часу без будь-яких негативних наслідків.

Личинка нафтової мухи / Фото: James Bailey/inaturalist

Хоча нафтові личинки харчуються тушками мертвих комах і членистоногих, вони також споживають велику кількість нафти під час харчування, але це, схоже, не має на них жодного впливу. Токсичну речовину можна побачити крізь їхнє напівпрозоре тіло, але вона просто проходить через їхній організм, не спричиняючи жодних проблем зі здоров'ям.

Навіть під впливом 50% скипидару або 50% ксилолу в лабораторних експериментах мухи не відчували жодних наслідків. Навіть коли температура нафти сягає 38 градусів за Цельсієм, личинки залишаються незворушними.

Цікаво, що личинки нафтової мухи також покладаються на природний асфальт як на зволожувач, оскільки повзання ним під палючим сонцем запобігає висиханню їхніх тіл.

Личинки залишають нафтові ями лише для того, щоб заляльковуватися, зазвичай обираючи стебла трави на краю басейну. Дорослі нафтові мухи мають крила, але вони рідко ними користуються, натомість проводять час, прогулюючись поверхнею нафтових ям Ла-Бреа. Хоча їхні лапки чудово пристосовані для переміщення токсичною рідиною, якщо їхнє тіло або крила контактують з в'язкою рідиною, вони стають такими ж вразливими, як і будь-яка інша комаха, і можуть стати їжею для власних личинок.

Личинки мух з гудронів Ла-Бреа були виявлені 1899 року, але до цього часу механізм, який робить їх несприйнятливими до токсичного природного асфальту, в основному невідомий.

Нагадаємо, у новому сенсаційному дослідженні вчені виявили, що мозок мухи допоможе зрозуміти людський розум. Це найдетальніший аналіз мозку дорослої живої істоти, який коли-небудь здійснювали.

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