Дивний ритуал: у Японії священниця "перетворюється на зелену цибулю", щоб залучити людей до храму

Дивний ритуал: у Японії священниця "перетворюється на зелену цибулю", щоб залучити людей до храму

"Цибулевий ритуал" приваблює велику кількість туристів.

Святилище Аруку в місті Ебіна (Японія) - одне з найстаріших в провінції Сагами. Воно стало відоме широкому загалу завдяки дивній щорічній церемонії - Negi Head.

Як пише Odditycentral, головна священниця храму 49-річна Мівако Кодзіма проводить церемонію в біло-зеленому костюмі у вигляді зеленої цибулі.

Незвичний костюм створений з білого картону та паперу. Суть церемонії в тому, що священниця в костюмі проходить через невелике "цибульне коло", аби помолитися за мир і допомогу. Зазвичай церемонія відбувається на вулиці, тому що перебувати в будівлі з величезною "зеленою цибулею" на голові досить незручно.

Фото: Odditycentral.

Ідея організувати такий ритуал виникла ще в 2017 році, коли священниця вирішила, що у багатьох людей дуже формальне сприйняття релігії і духовенства. Вона хотіла привернути до храму більше прихожан і тому створила смішного цибулевого персонажа. Церемонія Negi Head надихнула інших служителів храму Аруку на виготовлення своїх власних костюмів у формі цибулин, в яких вони регулярно влаштовують для відвідувачів міні-шоу.

Нагадаємо, у Таїланді папуга з’їв діамантове намисто і потрапив до лікарні. Птахові зробили операцію і дістали коштовне каміння.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання