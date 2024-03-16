Дивний середньовічний артефакт: у Польщі знайшли незвичайний знак пілігрима

На ажурній металевій пластинці зображена міфологічна істота, яка може бути пов'язана з містом, куди було непросто дістатися з Польщі за часів середньовіччя.

Знахідка археолога Томаша Мурзинського здивувала дослідників. У селі Вулька-Неліска Люблінського воєводства Польщі він знайшов рідкісний артефакт – знак пілігрима із зображенням василіска.

Про це повідомив муніципальний хранитель історичних пам’яток у місті Люблін.

Артефакт являє собою невелику ажурну табличку або підвіску, що відлита зі сплаву свинцю та олова, круглої форми діаметром 2,8 см і товщиною близько 1 мм.

Такі знаки служили своєрідним талісманом, який приносив удачу своєму власнику в подорожах та захищав його від усілякої "нечисті", нападу, крадіжки, хвороби та іншого лиха. Знаки паломника також були способом виділитися та показати мету поїздки.

Подібні знаки були відомі археологам і раніше, хоча знайдена їх кількість дуже невелика. Проте зображення на цьому артефакті є унікальним і здивувало дослідників. В ажурному колі знака зображена міфічна істота – дракон або василіск.

Археологічний та історичний музей у Старгарді має у своїй колекції 6 таких знаків, які були виявлені під час археологічних досліджень у цьому місті. Поодинокі знахідки таких значків зафіксовано в Познані, Жарнові та Стшеліні.

Історія створення знаків паломника або пілігрима в Західній Європі сягає раннього середньовіччя. Вони використовувались мандрівниками по святим місцям і були дуже популярними у Xii-XVI століттях.

Знаки паломника мали різноманітні форми та обриси – круглі, чотирикутні, у вигляді хреста, мушлі, кільця, щита. На них зображувалися фігури святих, лицарів, людські голови та погруддя, а також зооморфні фігурки (птахів або звірів). Найдавніші паломницькі значки пов’язані зі Стежкою святого Якова, мають форму мушлі молюска і датуються XI століттям.

Археологи зазначають, що подібні значки носили християнські прочани в середньовіччі, щоб позначити які святі місця вони відвідали. Значення символу василіска достеменно невідоме, але зображення нагадує міфологічну істоту Зілант, що є символом міста Казань, яке знаходиться на відстані більш ніж 1700 км від Любліна.

Цей артефакт може відкрити новий погляд на зв’язки між регіонами у середньовічній Євразії, вважають дослідники.

Нагадаємо, у стародавньому скарбі виявили вироби з неземного металу. Вік артефактів — понад 3000 років, вони належать до так званої Іберійської бронзової доби.

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