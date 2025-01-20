Дивно йшла: стюардеса заховала у прямій кишці кілограм золота (фото)

Її спіймали лише тому, що її рухи спричинили підозри.

Стюардесу заарештували після того, як у її прямій кишці знайшли майже кілограм золота.

Про це пише Unilad.

Інцидент стався в Індії, де, як не дивно, існує величезний ринок для контрабанди золота.

26-річну стюардесу Сурабхі Хатун, яка працювала бортпровідницею в авіакомпанії Air India Express, заарештувало Управління податкової розвідки, коли її рейс із Маската приземлився в міжнародному аеропорту Каннур.

Занепокоєння було спричинене тим, що її пересування було названо підозрілим. Коли чиновники на митниці зупинили її для допиту, Хатун відмовилася пройти рентген. Після її відмови чиновник отримав наказ від судді провести "медичний огляд" – і тоді вони виявили 960 г золота у вигляді злитків у тілі стюардеси.

Хатун засудили до 14 днів ув'язнення у жіночій в'язниці в Каннурі.

Сурабхі Хатун / Фото: Instagram/surabhi_khatun98

"Золото вартістю 89 тисяч доларів. Я б трохи потренувався, перш ніж переносити його. Знаєте, запхати його собі в дупу і ходити з ним по хаті", — прокоментувала одна людина на Reddit.

Її вирок став першим, коли співробітника авіакомпанії спіймали на контрабанді золота в прямій кишці – але це був не перший випадок, коли вона це робила.

Чому в Індії існує ринок контрабанди золота

Ще 2012 року індійський уряд підвищив імпортні мита на золото втричі, до 15 відсотків, водночас на той час країна була найбільшим споживачем золота у світі.

Щоб уникнути високих тарифів, люди пішли на хитрість і були готові платити "золотим мулам" 54 000 рупій за кілограм, що становить близько 623 доларів США – це було незабаром після підвищення податків.

До середини минулого року контрабандистам платили приблизно 1,3 мільйона рупій, тобто близько 15 000 доларів.

В умовах підвищеного попиту і зниженої пропозиції ціни на золото різко зросли, оскільки контрабандне золото коштує набагато дешевше — його можна продати з більшим прибутком.

Нагадаємо, стюардесу звільнили за тверк у літаку. Її витівку не оцінили.

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