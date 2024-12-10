Диво інженерії: що відомо про найдовший у світі мегатунель, що з'єднує два міста Європи (фото)

На його будівництво знадобилося 140 мільйонів євро.

Найдовший у світі тунель Лрдал у Норвегії має приголомшливу довжину 24 км і коштував 140 мільйонів євро. Відомий як Lrdalstunnelen, він з'єднує міста Аурланд на південній стороні Согнефіордену та Лрдал у старому районі Согн.

Про це повідомляє Mirror.

Він забезпечує безпоромне сполучення між Осло, столицею Норвегії, і Бергеном, популярним туристичним напрямком на південному заході країни, відомим своїми приголомшливими фіордами.

Туристи можуть проїхати тунелем, оглянути захопливий фіорд Флам, а потім повернутися через плато Аурландсф'єллет на Сніжну дорогу між Аурландсванґеном і Лрдалсірі. На думку путівників та експертів з Visit Norway, цю подорож не можна пропустити.

Туристичні боси на місці високо оцінили цей досвід, кажучи: "Це можливість відчути гору як ззовні, так і зсередини! Якщо у вас є час, вам варто відвідати 800-літню церкву Боргунда в Лрдалі, одну з найбільш відвідуваних і фотографованих кам'яних церков".

Колосальний Лрдальський тунель, який відкрився для відвідувачів у листопаді 2000 року, є дивом інженерії, а освітлення відіграє вирішальну роль у його дизайні. Кожні 6 км тунель розширюється, а скельні камери підсвічуються спеціальним освітленням.

Тунель Лрдал у Норвегії / Фото: Getty Images

Проєкт коштував понад 115 мільйонів євро, тобто кожен метр тунелю коштував 38 000 норвезьких крон (4100 євро). Попри це, тунель залишається безкоштовним.

Тунель має 15 точок повороту і 48 зупинок для відстою, і розділений на чотири секції.

Після його завершення велосипедний маршрут із Філлінгсдалена, передмістя Бергена, до центру Бергена скоротився приблизно на 5,5 кілометрів, що заощадило велосипедистам близько 20 хвилин. Це зробило подорож більш керованою під час ожеледиці та сніжних зимових місяців.

Тунель Лрдал у Норвегії / Фото: Getty Images

Структура також значно покращила транспорт і логістику для тих, хто доставляє товари в цей район, стимулюючи місцеву економіку декількох норвезьких міст. Це також популярна пам'ятка для тих, хто хоче помилуватися її будівництвом.

Завдяки своїй рекордній довжині та інженерній майстерності, тунель Лрдал є свідченням сучасної інженерії. Його високо оцінили за покращення сполучення та безпечне пересування найскладнішими ландшафтами Норвегії.

Щодня тунелем проїжджає близько 1 000 автомобілів, а в години пік – до 400 транспортних засобів на годину.

Нагадаємо, що відомо про будівництво потяга, який ширятиме над землею. Передбачається, що він рухатиметься швидше, ніж будь-який локомотив, який коли-небудь був побудований.

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