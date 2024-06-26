Диво-"самець": удав народив 14 немовлят у рідкісному випадку "незайманих пологів" – фото

Змія не контактувала з іншими зміями щонайменше дев'ять років.

В Англії "самець" бразильського веселкового удава за окликом Рональдо народив 14 малюків у рідкісному випадку "незайманих пологів", що шокувало викладачів та студентів коледжу.

Про це пише Daily Star.

Пітер Квінлан, фахівець з рептилій у коледжі міста Портсмут, сказав, що вони вважали, що 13-річна змія була самцем, і додав, що вона не контактувала з іншими зміями щонайменше дев'ять років.

Він пояснив, що пологи відбулися завдяки рідкісному явищу партеногенезу – природній формі безстатевого розмноження, коли ембріони розвиваються без запліднення. Він сказав, що вагітність Роналду – лише третій випадок вагітності змії цього виду в неволі, задокументований у світі.

Змія, яка не контактувала з іншими удавами, народила 14 дітей / Фото: PA

"Я розводжу змій вже 50 років і ніколи не знав, що таке трапляється. По суті, діти є клонами своєї матері, хоча всі їхні ознаки дещо відрізняються. Роналду був на вигляд трохи товстішим, ніж зазвичай, наче з'їв багато їжі, але ми ні на мить не думали, що він, чи, краще сказати, вона, вагітна", - поділився Пітер.

Змія, яка не контактувала з іншими удавами, народила 14 дітей / Фото: PA

Квінлан також розповів, що він піклується про Роналдо, якого ветеринар визнав самцем, дев'ять років. Він додав: "Це фантастична можливість для студентів дізнатися про розвиток дитинчат змій".

Змія, яка не контактувала з іншими удавами, народила 14 дітей / Фото: PA

Тепер Квінлан спробує з'ясувати стать дитинчат, оскільки він облаштовує 14 віваріїв, перш ніж знайти їм нові домівки.

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