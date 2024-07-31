Дивовижна сила: італієць протягнув три літаки, йдучи на руках – фото

Італієць перевернув світ рекордів з ніг на голову, коли приголомшливим силовим зусиллям вирвав титул рекордсмена з перетягування легких літаків, ходячи на руках.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Маттео Павоне, який називає себе "машиною на руках", 30 червня у Кастельнуово Дон Боско, Італія, вдалося витягнути неймовірну трійку.

Маттео почав займатися спортом, коли йому було всього п'ять років, він почав займатися карате та футболом, а в 11 років перейшов до регбі.

Після довгої серії травм, які ускладнили його професійне життя, він був змушений покинути регбі у віці 24 років.

"Найгіршою з них була серйозна травма спини, - пояснює він, - лікарі сказали, що я більше ніколи не зможу займатися спортом, але вони помилялися".

Маттео Павоне / Фото: Guinness World Records

Від 2018 року він використовує кросфіт як спосіб підтримувати своє тіло у формі та тренуватися між спробами встановлення рекордів.

Як і всі складні фітнес-рекорди, цей розпочався з підготовки та правильного режиму тренувань. Він тренувався від трьох до шести разів на тиждень і працював із професійним тренером, щоб розробити індивідуальну програму, що містить кардіо, силові тренування та йогу для покращення гнучкості.

"Можна сказати, що я дотримуюся такого режиму: тренування, харчування і відпочинок. І потім я повторюю це до самого дня спроби встановлення рекорду", - розповів Маттео.

Він також тісно співпрацює з цілою командою експертів, щоб запобігти травмам і забезпечити правильне фізичне та психологічне відновлення після спроб. Це містить щотижневі зустрічі з фізіотерапевтом і дієтологом, який контролює його дієту. Маттео зізнається, що тренувався на досить калорійній дієті, оскільки "любить поїсти".

Маючи рекорди за найважчий автомобіль, який він протягнув на руках, та найшвидший час протягування автомобіля на відстань понад 20 м на руках, він вхопився за можливість протягнути літак.

Перш ніж розпочати спробу, легкий літак потрібно було зважити, щоб переконатися, що він не перевищує максимальну вагу в 5 669,90 кг. Для того, щоб спроба була зарахована, Маттео також повинен був протягнути літальний апарат на 5 м.

Маттео Павоне / Фото: Guinness World Records

З трьома літаками, прив'язаними до нього, він приготувався в положенні стійки на руках і, на диво, досяг успіху з першої спроби.

Завоювавши титул рекордсмена, він знав, що хоче йти далі. Під час другої спроби він додав ще один легкий літак, але не зміг подолати необхідну відстань. Під час третьої спроби він втомився. "Я все одно виклався на повну", - каже він.

"Я лежав на землі, виснажений, з руками, які палали, і майже без сил говорити, коли суддя Книги рекордів Гіннеса підійшов до мене і поклав руку на моє плече. Він сказав, що йому шкода, але я не побив рекорд лише на декілька сантиметрів. Рекорд був дійсний лише для трьох літаків. Я пишаюся цим рекордом, я також не зовсім задоволений кінцевим результатом. Я впевнений, що зможу витягнути чотири літаки або навіть більше, тож спробую зробити це якомога швидше".

Через спеку бетон розпікався, і навіть у рукавичках Маттео отримав пухирі на руках. Крім того, загальна довжина колони, утвореної з'єднаними разом літаками, була такою, що кожна крихітна вибоїна або дефект на вулиці відігравала вирішальну роль у спробі. Через спеку і значну довжину колони, тертя шин ускладнювало рух літака.

"Тертя шин було набагато сильнішим, ніж під час спроб, які ми робили під час тренувань, за нижчих температур", - каже він.

Маттео Павоне / Фото: Guinness World Records

Проте, врешті-решт, він описав тягнення літака як "прекрасне відчуття".

"Почути офіційне оголошення про рекорд – це був момент чистої ейфорії", - каже він. "Я знав, що зробив щось надзвичайне".

Маттео визначив цей рекорд як "командний успіх" і відчув сильне бажання використати цей успіх, щоб надихнути інших. "Всього можна досягти наполегливою працею, рішучістю та підтримкою сім'ї і друзів", - поділився рекордсмен. "Вірте в себе. Оточіть себе людьми, які вас люблять. Дивіться в очі труднощам і кидайте їм виклик з усмішкою, наполегливою працею, музикою. І все стане можливим".

Він присвятив цей запис своїй доньці, яка святкувала свій день народження.

Нагадаємо, жінка, що народилася без кінцівок, встановила епічний рекорд. Вона займається спортом, акторською майстерністю та моделінгом.

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