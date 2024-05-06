Дивовижні та цінні загублені речі в аеропорту виставлено на аукціон: що продається

Весільна сукня – один з найбільш незвичайних лотів.

Загублене майно в аеропорту Сіднея піде з молотка на щорічному благодійному аукціоні. Аукціон стартував 4 травня і триватиме до 12 травня.

Про це повідомляє 9 News.

Серед 2500 лотів, виставлених на торги, техніка, ювелірні прикраси, годинники і сонцезахисні окуляри. Серед дивних речей, залишених в аеропорту, також фотографія Ліонеля Мессі з автографом, шолом Дарта Вейдера та повітродувка для листя.

На аукціоні, який організував Theodore Bruce Auctioneers, виставлено понад 150 ноутбуків, 300 навушників та 500 ювелірних виробів і годинників. Понад 120 пляшок алкоголю так і не повернулися додому з відділу безмитної торгівлі.

Торги стартували з 10 доларів за більшість лотів, але деякі з них вже спричинили неабиякий інтерес .

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"Аукціон втрачених речей в аеропорту Сіднея є одним з наших найпопулярніших заходів, в якому беруть участь учасники з усієї країни", - говорить директор аукціону Theodore Bruce Auctioneers Касі Прішл. "Цього року на аукціон виставлено багато гарячих лотів, серед яких ноутбуки, навушники, планшети, флакони нових парфумів і красиві ювелірні прикраси".

Організатори чітко зазначили, що будь-які загублені валізи, не беруть участі в аукціоні. "Кожен, хто шукає загублений багаж, повинен звертатися безпосередньо до своєї авіакомпанії", - зазначили вони.

Гроші, зібрані на аукціоні, підуть до Освітнього фонду Гардінга Міллера, який надає стипендії старшокласницям, що опинилися в несприятливих умовах.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт не загубив жодного багажу за 30 років. Це летовище – приклад для багатьох світових аеропортів.

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