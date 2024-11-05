Дивовижну двоголову черепаху, що вижила, охрестили "дивом": який вона має вигляд (фото)

Двоголову черепаху в Нью-Джерсі називають дивом після того, як вона пережила дитинство і вижила, попри рідкісну деформацію.

Про це пише New York Post.

Власник черепахи Джозеф Морена розповів, що унікальна тварина вилупилася у черепахи його друга, який не знав, як її доглядати. Тож Морена вирішив, що він готовий прийняти цей виклик. "Очевидно, я повинен був її взяти", - заявив американець Caters News Service, який пояснив, що виростити унікальну істоту було складно, враховуючи низький рівень народжуваності та виживання багатоголових тварин.

Черепаха з двома головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Багатоголовість, також відома як поліцефалія, зазвичай спричинена вадами розвитку ембріона, зумовленими генетичними або екологічними факторами. Хоча найчастіше поліцефалія спостерігається у черепах і змій, ця хвороба була задокументована у кожної тварини – від риб до свиней. Одним з найяскравіших прикладів в анналах зоологічних дивацтв став дволикий козел Біллі, який став світовою сенсацією через свою схожість з грецьким богом Янусом.

У тваринному світі дві голови не кращі за одну, оскільки вони часто конкурують за ресурси. Дійсно, у черепахи Морени було вдвічі більше проблем з двома ротами, які відмовлялися їсти.

"Я продовжував пропонувати їм їжу, але вони не виявляли жодного інтересу, я почав дуже хвилюватися", - нарікав він.

Черепаха з двома головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Порятунок прийшов після того, як більша з двох голів нарешті почала їсти, начебто надихнувши меншу наслідувати її приклад.

Однак Морено, який задокументував вирощування черепахи у вірусному кліпі для своїх понад 180 000 підписників на YouTube, сказав, що сага була далека від завершення. Він пригадав, як одного ранку прокинувся і побачив, що з'єднана істота перевернулася на спину і не реагує у воді.

"Я був майже впевнений, що вони померли", - згадує Морено, який відчайдушно робив непрямий масаж серця і штучне дихання "рот в рот".

Черепаха з двома головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Морено зітхнув з полегшенням, коли вони оговталися майже через дві години.

"Якимось чином вони примудрилися майже потонути в сантиметровому шарі води", - сказав він.

Цікаво, що проблеми з пересуванням черепахи частково виникли через сувору дієту його вихованця. Морено стверджував, що вередлива рептилія їла лише один конкретний вид черв'яків, не отримуючи поживних речовин, необхідних для виживання та росту.

На щастя, відданий любитель черепах, який мав досвід догляду за складними рептиліями, збагатив їхній раціон достатньою кількістю добавок, щоб втамувати голод, прискорити ріст і поліпшити рухливість.

Черепаха з двома головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Щоб убезпечити себе від нещасних випадків, Морено прислухався до поради ветеринара тримати тераріум "маленьким і простим", щоб пристосуватися до стану тварини.

Зараз, у віці восьми тижнів, черепаха з двома головами, здається, кинула виклик усім труднощам. "У них все чудово, їм вже більш ніж два місяці, і вони продовжують збільшуватися в розмірах", - додав Морено. "Вони все ще молоді, і їм потрібно подолати багато викликів. Я не кажу, що вони гарантовано виживуть, але вони не здаються і з кожним тижнем мають все кращий і кращий вигляд".

Нагадаємо, козеня-мутант зі зрощеними очима змусило місцевих повірити в іншопланетян. Люди вишикувалися в довгі черги, щоб подивитися на дивну істоту.

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