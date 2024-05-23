"Диявольська" комета пролетить над Землею: астролог Влад Росс передбачив, як вона вплине на війну в Україні

Астролог Влад Росс розповів, що у червні над Землею пролетить "диявольська" комета. Таке явище на його думку, матиме вплив на світову політику та війну в Україні

Про це він сказав на ютуб-каналі "Астрофеномен".

Астролог передбачає, що поява коменти може свідчити про зміни у світовій політиці.

"У червні до нас прилітає комета, яка дуже наближена до Землі. Від самого початку її називали "диявольською". Вона мала певний вигляд рогів, згодом вона видозмінилась та стала зеленого кольору, який означає багатство, спокій. Комети - це символи богів з точки зору астрологів. Вони несли з собою різкі зміни у світовій політиці. Вона може знищити війну у її зародку, щоб війна в Україні не розвинулась по світу. А тому таке божественне походження коменти. Плюс є Юпітер, а це - символ удачі, знак переговорів. Близнюки цього місяця саме у Юпітері і Венера - планета малого щастя теж входить у Близнюки", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця до Вищих вимірів Айа вважає, що на Росію нападе Китай. Таким чином для країни-агресорки це буде карма за війну проти України.

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