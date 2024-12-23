Дієта на дитячому харчуванні: блогерка розповіла, скільки з'їдає на день та похизувалася виглядом

Інстаграм-інфлюєнсерка розповіла, що з'їдає "до 14 банок дитячого харчування на день" у рамках своєї дієти.

Про це пише NTK.

Дебора Порто, бодипозитивна блогерка з понад 2 мільйонами підписників в Instagram, відома тим, що хизується своїми формами та виступає на карнавалах.

У минулому 35-річна жінка відверто розповідала про боротьбу з целюлітом, але тепер вона поділилася, як дотримується унікальної дієти.

"Моя різдвяна вечеря буде містити дитяче харчування", - розповіла Дебора в інтерв'ю виданню. "Я дотримуюся цієї дієти, щоб пристосуватися до мого напруженого графіку фотосесій і зобов'язань без шкоди для здоров'я. У мене був щільний графік, і мені потрібно було щось практичне, що допомогло б мені підтримувати форму, не втрачаючи при цьому енергії. Тоді я відкрила для себе дієту на дитячому харчуванні. Вона надзвичайно легка і легко вписується в моє повсякденне життя".

Вона стверджує, що з'їдає до 14 баночок на день, завершуючи легкою вечерею.

Дебора Порто / Фото: instagram.com/deboraportooficial

Дебора з Бразилії сказала: "Порції невеликі і контрольовані, що допомагає мені уникнути переїдання. На ніч я з'їдаю щось із протеїном і салатом, щоб збалансувати його".

За словами Дебори, результати почали проявлятися досить швидко: "Я приймаю його вже декілька тижнів, і в перший же тиждень помітила, що у мене менше здуття живота і більше енергії. Моє травлення також значно покращилося".

Окрім фізичних переваг, інфлюєнсерка підкреслює практичність дієти: "Баночки легко носити з собою, і ви можете їсти їх де завгодно. Це ідеально, тому що мій розпорядок дня – нонстоп, між зніманнями та записами. Я відчуваю, що піклуюся про своє тіло в більш легкий спосіб, без зайвого тиску".

Дебора Порто / Фото: instagram.com/deboraportooficial

У липні 2024 року Деборі поставили діагноз "депресія" після того, як вона відчула симптоми, що вплинули як на її особисте, так і на професійне життя.

Вона сказала: "У мене не було бажання щось робити, писати, записувати, я втратила декілька робочих місць, бо не мала енергії. Це було жахливо".

Але за рекомендацією свого терапевта вона шукала заняття, яке приносило б їй радість, і знайшла карнавал. Тепер нова дієта допомагає під час виступів як фізично, так і морально.

Дебора Порто / Фото: instagram.com/deboraportooficial

Нагадаємо, модель, якій собака відкусив губу, показала, який вигляд вона має після шести операцій. Вона залишилася з травмами на обличчі, які змінили її життя.

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