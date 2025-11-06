Дієтолога “вбило” здорове харчування: що він вживав і чому це небезпечно

Дієтолог помер через передозування вітамінами та морквяним соком / © Pixabay

Реклама

Британський науковець-дієтолог помер після того, як почав їсти лише моркву та вітамін А.

Про це пише mirror.co.uk.

48-річний доктор Базил Браун з Кройдона, південного Лондона, був відомий як «ентузіаст правильного харчування», який дотримувався здорового способу життя та природної дієти. Однак його одержимість вітамінами вийшла з-під контролю, коли він почав вживати величезні кількості морквяного соку та таблеток вітаміну А за самопризначеною схемою, яка виявилася смертельною.

Реклама

Дослідження показали, що Браун випив близько десяти галонів морквяного соку всього за десять днів, запиваючи його концентрованими добавками вітаміну А. Результат був катастрофічним. Лікарі заявили, що надмірне споживання вітаміну А спричинило отруєння, яке зруйнувало його печінку. Пізніше коронер повідомив, що його печінка мала пошкодження, схожі на ті, що спостерігаються при тривалому зловживанні алкоголем.

Офіційний вердикт слідства 1974 року був суворим: «Смерть внаслідок залежності від морквяного соку». Під час огляду Брауна його шкіра мала жовтувато-помаранчевий колір — явна ознака накопичення каротину. Пігмент з моркви, який зазвичай є нешкідливим, перевантажив здатність його організму до його переробки.

Браун щиро вірив, що його сувора дієта поліпшить його здоров'я та життєвий тонус. Протягом багатьох років він пропагував вживання натуральних продуктів та вітамінів, переконаний, що великі дози поживних речовин можуть очистити організм та запобігти захворюванням. Але, надмірно перевантажуючи свій організм, він спровокував гіпервітаміноз А — токсичний стан, який може спричинити серйозні ураження печінки, головний біль і навіть кому.

Медичні експерти пізніше пояснили, що вітамін А є жиророзчинним, тобто організм зберігає його в печінці, а не виводить надлишки. Коли орган досягає своєї максимальної ємності, вітамін стає токсичним, фактично отруюючи організм зсередини. Фахівці з харчування досі наводять смерть Брауна як один з найдивовижніших застережних прикладів в історії медицини — випадок, який довів, що навіть натуральні продукти можуть бути небезпечними в надмірних кількостях.

Реклама

Морква і вітамін А в невеликих дозах необхідні для хорошого зору і здорової шкіри. Але для Брауна його благородний експеримент з «суперздоров'ям» перетворився на смертельну одержимість.

Він був кваліфікованим дієтологом і самоуком-вченим, який щиро вірив у цілющу силу вітамінів. Він читав лекції про дієту і натуральну медицину, писав брошури про здоровий спосіб життя і часто попереджав інших про небезпеку оброблених продуктів. Друзі пізніше говорили, що його пристрасть до здорового способу життя іноді межувала з одержимістю, оскільки він експериментував на собі, щоб перевірити свої теорії.

Через п'ятдесят років його історія залишається моторошним нагадуванням про те, що занадто багато хорошого може бути смертельним — і що навіть найпростіші овочі можуть вбити, якщо вживати їх у надмірних кількостях.

Нагадаємо, блогер протягом 50 годин їв "100 найшкідливіших продуктів у світі".