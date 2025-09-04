Дієтологи розкрили незвичайні факти про властивості огірків

Огірки

Зазвичай ми сприймаємо огірок як звичайний овоч з мінімальною користю, але дієтологи стверджують, що цей продукт може стати справжнім союзником у боротьбі за здоров’я. Він не тільки допомагає в підтримці кісток та здоров’я серця, але й сприяє схудненню та покращенню травлення.

Про це пише видання Рrostoway.

Дієтологи розвіюють популярний міф: з ботанічної точки зору огірок — це ягода, а не овоч. Однак у кулінарії його традиційно використовують як овоч. Це поєднання дає йому як смакові можливості, так і унікальні корисні властивості. Попри те, що огірок на 95% складається з води, саме ця особливість робить його особливо цінним.

Неочікувана користь для здоров’я

Міцні кістки. Огірок — це справжнє джерело вітаміну К, що є життєво важливим для міцності кісток. Один огірок покриває майже половину добової потреби організму в цьому вітаміні. Регулярне споживання огірків може стати природною профілактикою остеопорозу, особливо для жінок після 45 років.

Свіже дихання. Завдяки високому вмісту води та фітохімічних речовин, огірки ефективно борються з неприємним запахом з рота. Вони стимулюють вироблення слини, яка вимиває бактерії, а антиоксиданти додатково дезінфікують ротову порожнину.

Контроль артеріального тиску. Дослідження британських вчених показали, що регулярне споживання огіркового соку може значно знизити артеріальний тиск у людей похилого віку.

Низький глікемічний індекс. Огірок має дуже низький глікемічний індекс — лише 15 балів. Це робить його ідеальним перекусом для людей, які контролюють рівень цукру в крові або мають схильність до діабету.

Допомога у схудненні. Всього 16 калорій на чашку нарізаних огірків, а також високий вміст води та клітковини роблять їх ідеальним продуктом для схуднення. Вони швидко насичують, забезпечуючи мінімальну кількість калорій.

Здоров’я травної системи. Поєднання води та клітковини робить огірки природним регулятором травлення, допомагаючи запобігти запорам. Насіння, що міститься всередині, додатково стимулює роботу кишківника.

Боротьба з набряками. Високий вміст калію (442 мг на огірок) робить цей продукт природним діуретиком, який допомагає вивести зайву рідину з організму та позбавитися набряків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дев’ять способів, як зберігати огірки, щоб вони були свіжими та хрумкими тривалий час.