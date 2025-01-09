Дизайнерка створила найбільшу у світі сандалію: який вона має розмір і вигляд (фото)

Британсько-нігерійська модельєрка націлилася на світовий рекорд Гіннеса, створивши масивну сандалію завширшки 3 метри і завдовжки 8 метрів.

Про це повідомляє UPI.

Ліз Санья витратила 72 години на виготовлення гігантської сандалі у стилі сабо в Піксель-парку в Леккі, Лагос, і закінчила своє взуття 4 січня.

Готове взуття було подано до Книги рекордів Гіннеса.

Ліз Санья зі своїм творінням / Фото: instagram.com/lizsanyaa

Ліз Санья зі своїм творінням / Фото: instagram.com/lizsanyaa

Наразі рекорд належить команді з муніципалітету Сахауйо, Мексика, яка створила традиційну сандалію розміром 3 м на 7,5 м.

Нагадаємо, чоловік і жінка обрізали довжелезне волосся, щоб зробити рекордні пожертви. Вони віддали волосся благодійній організації, яка виготовляє перуки для дітей, хворих на рак.

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