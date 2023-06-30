Дізнайтесь, чи ви справитесь з цією головоломкою: за 10 секунд знайдіть три банани серед посіпак

Спробуйте розгадати цю непросту головоломку і знайти три банани серед посіпак всього лише за 10 секунд.

Оптичні ілюзії стали дуже популярним трендом серед користувачів мереж, адже вони кидають виклик нашому розуму інтригуючими образами, що тестують наші розумові здібності.

Чи готові ви прийняти виклик? Видання "Times Of India" пропонує вирішити просту і цікаву головоломку на уважність. Уважно придивіться на картинку нижче і знайдіть на ній три приховані банани серед посіпак за 10 секунд. Зображення було створене відомим художником-графіком Гергелі Дудасом (він же відомий під псевдонімом Дудольф) і на ньому зображені численні посіпаки та їхній лідер Грю.

Головоломка з посіпаками / Фото: Фото з відкритих джерел

Може здатися, що знайти банани досить складно. Але це чудова можливість перевірити свої навички спостережливості. Варто зазначити, що головоломка не є показником інтелекту чи рівня IQ, вона просто допоможе оцінити вашу здатність ідентифікувати конкретні деталі серед великої кількості інформації.

Готові починати? Заведіть секундомір і починайте!

Чи змогли ви знайти відповідь? Якщо ви успішно помітили всі три банани, вітаємо — ваші очі гострі, наче у яструба! Якщо ні, можете прокрутити трішки нижче.

Головоломка з посіпаками (відповіді) / Фото: Фото з відкритих джерел

А ось і підказка: сфокусуйтеся на Грю в першому ряді і подивіться на останнього посіпаку з правого боку. Ось вам і перший банан. Тоді просуньтесь на три ряди позаду Грю, щоб посередині зображення побачити другий банан. Третій банан захований на четвертому ряді вгорі від нижнього лівого кута. Він схований за головою посіпаки.

Читайте також: