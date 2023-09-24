Дізнайтеся свій рівень емпатії: швидкий тест на співчутливість

Пройдіть швидкий тест і розкриєте основні риси своєї особистості за допомогою.

Ця вправа дозволить оцінити: ви більше схильні виявляти співчуття чи байдужість до інших.

Зафіксуйте те, що ви помітите перш за все і дізнаєтеся свій рівень емпатії.

Тест за малюнком

Цукерки

Якщо ви вперше помітили цукерки, швидше за все, у вас співчутливий і турботливий характер. Ви завжди дбаєте про інших і пропонуєте руку допомоги, коли це необхідно.

Ваше життя живиться вашою любов'ю до людей, і ви отримуєте велике задоволення, роблячи інших щасливими. Однак це не означає, що ви ненадійний.

У вас є власні межі, і ви знаєте, як їх підтримувати. Ви знаходите радість у найменших речах і часто налаштовані оптимістично, вірячи, що в кожній хмарі є срібна підкладка.

Люди цінують ваше щире тепло і часто звертаються до вас за розрадою.

Кіт

Якщо перше, що ви побачили, був кіт, ви можете бути більш байдужими до інших, але не в негативному ключі. Ви цінуєте свою незалежність і вважаєте за краще не покладатися на щастя чи визнання інших.

Ви самодостатні, впевнені та інтуїтивно зрозумілі – як сама кішка! Це не означає, що вам бракує співпереживання чи розуміння; це просто означає, що ви обережно обираєте, коли спілкуватися з іншими.

Ви вибірково ставитеся до свого найближчого кола, але як тільки хтось завоює вашу довіру, у вас з’явиться відданий і непохитний друг.

Нагадаємо, фахівці розповіли про найпопулярніші моделі жіночого спіднього.

Читайте також: