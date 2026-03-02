Для чого коти занурюють лапи у миску з водою

Кіт занурює лапи у миску з водою

Реклама

Коти часто дивують своїх господарів поведінкою, яка здається позбавленою логіки. Однією з таких загадок є звичка занурювати лапу в миску з водою замість того, щоб просто пити з неї. Хоча з боку це видається як звичайна забаганка, експерти з поведінки тварин виділяють кілька цілком раціональних причин для такої маніпуляції.

Сенсорне перевантаження та «втома вусів»

Одним із найважливіших факторів, про який часто забувають власники, є надзвичайна чутливість котячих вібрисів (вусів). Коли миска занадто вузька або глибока, вуса постійно торкаються її країв. Це викликає стан, який науковці називають «втомою вусів» — сенсорне перевантаження, що створює дискомфорт і навіть стрес. Використання лапи дозволяє коту пити, не торкаючись мордочкою стінок посуду.

Лапа як високоточний прилад

Дослідження вказують на неймовірну кількість нервових закінчень на подушечках лап (до 200 000 на кожній). Це робить кінцівку кота ідеальним термометром і гідрометром. Занурюючи лапу, тварина миттєво отримує інформацію про:

Реклама

температуру води (коти віддають перевагу прохолодній, але не крижаній воді);

чистоту та наявність сторонніх домішок;

глибину, яку важко оцінити зором через особливості котячого фокуса на близьких об’єктах.

Інстинкт рибалки та заспокійливий ритуал

Деякі експерти вважають, що звичка мочити лапи — це відлуння мисливського минулого. Створюючи сплески на поверхні, кіт підсвідомо намагається виманити уявну рибу або просто перевіряє, як вода реагує на його дії. Така поведінка допомагає тварині краще орієнтуватися в просторі та задіяти свої природні таланти хижака.

Крім того, дослідження Корнельського університету підтвердили, що такі маніпуляції з водою допомагають котам заспокоїтися. Це своєрідний ритуал для зняття напруги — коли тваринам не давали можливості торкатися води лапами, у них суттєво зростав рівень кортизолу — гормону стресу. Отже, проста гра з мискою є важливою для психічної рівноваги вашого улюбленця.

Гра та увага господаря

Для котів, які проводять увесь день у чотирьох стінах, вода стає об’єктом для розваг. Майже 44% домашніх вихованців сприймають миску як ігровий майданчик. Більше того, коти — майстри маніпуляцій. Якщо тварина помітить, що після перекидання миски або розбризкування води господар приходить прибирати та спілкуватися з нею, вона може повторювати цю дію просто заради вашої уваги.