Плівка з бубляшками

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Пухирчаста плівка давно стала незамінною для пакування крихких речей. Нею обгортають посуд, електроніку та інші предмети, які потребують захисту під час транспортування. А для багатьох людей лопання маленьких повітряних бульбашок перетворилося на своєрідну розвагу.

І складно уявити, що спочатку цей матеріал створювали зовсім для іншої мети. Ба більше, перші спроби знайти йому застосування виявилися невдалими. Лише через кілька років винахідники зрозуміли, де їхня розробка може принести найбільшу користь.

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Історія пухирчастої плівки розпочалася майже 70 років тому, а її поява стала прикладом того, як випадковий результат експерименту може перетворитися на успішний винахід.

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Для чого насправді винайшли пухирчасту плівку

У 1957 році в американському штаті Нью-Джерсі інженер Альфред Філдінг та швейцарський винахідник Марк Шаванн працювали над створенням незвичайного оздоблювального матеріалу.

Їхньою метою було виготовлення фактурних пластикових шпалер, які могли б зацікавити прихильників сучасного дизайну.

Як розповідає Smithsonian Magazine, під час одного з експериментів винахідники вирішили з’єднати два шматки пластикової шторки для душу за допомогою нагрівання. Між шарами матеріалу випадково залишилися маленькі повітряні кишені. Так з’явився прототип пухирчастої плівки.

Спочатку результат не виправдав очікувань розробників. Замість привабливих шпалер вони отримали незвичайний рельєфний пластик, який не викликав значного інтересу серед покупців.

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Однак Філдінг і Шаванн вирішили не відмовлятися від свого винаходу.

Як пухирчасту плівку намагалися використовувати в теплицях

Після невдачі зі шпалерами винахідники почали шукати інші способи застосування матеріалу. Вони розглянули понад 400 можливих варіантів.

Одним із найперспективніших здавалося використання плівки для теплоізоляції теплиць. Ідея полягала в тому, що повітря, замкнене між пластиковими шарами, могло зменшувати втрати тепла. Це дозволило б створити додатковий захист для рослин у холодну пору року. Проте і цей напрям не приніс очікуваного комерційного успіху.

Незважаючи на невдачі, винахідники продовжували вдосконалювати розробку. У 1960 році вони заснували компанію Sealed Air, яка згодом перетворилася на одного з відомих виробників захисного пакування.

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Як комп’ютери IBM зробили пухирчасту плівку популярною

Справжній успіх прийшов до винахідників завдяки розвитку комп’ютерної техніки.

Наприкінці 1950-х років компанія IBM представила комп’ютер IBM 1401, який став однією з найпоширеніших обчислювальних систем свого часу.

Таке обладнання було дорогим і потребувало особливо обережного транспортування. Звичайні пакувальні матеріали не завжди забезпечували достатній захист від ударів і вібрацій. Саме тоді представники Sealed Air запропонували використовувати пухирчасту плівку.

Її конструкція виявилася вдалою для пакування, заповнені повітрям бульбашки створювали м’який прошарок між предметом і зовнішніми поверхнями. Завдяки цьому матеріал допомагав пом’якшувати удари під час перевезення.

IBM стала одним із перших великих клієнтів Sealed Air та використовувала плівку для захисту комп’ютерів IBM 1401. Після цього новий пакувальний матеріал поступово почав набувати популярності й серед інших виробників.

Чому сучасна пухирчаста плівка не завжди лопається

Звичайна пухирчаста плівка складається з численних повітряних кишень. Кожна з них ізольована від сусідніх, тому під сильним натисканням оболонка може розриватися з характерним звуком.

Однак із розвитком пакувальної промисловості з’явилися нові різновиди матеріалу, які працюють за іншим принципом. 2016 року компанія Sealed Air оголосила про міжнародний запуск Bubble Wrap IB — пухирчастої плівки, яку можна транспортувати без повітря та надувати безпосередньо на підприємстві.

На відміну від класичного матеріалу, в такій плівці повітряні камери з’єднані між собою. Коли людина натискає на одну бульбашку, повітря може переміщуватися до сусідніх, тому звичного ляскоту часто не виникає. Така конструкція має важливу перевагу для виробників і транспортних компаній.

Пухирчаста плівка. Фото: Zoro — Sealed Air NewAir I.B. Flex

Як нова технологія допомагає економити на транспортуванні

Звичайна пухирчаста плівка займає багато місця, оскільки її бульбашки заповнюють повітрям ще на виробництві. Через це навіть невелика за вагою партія матеріалу може потребувати значного простору під час перевезення.

Натомість Bubble Wrap IB доставляють замовникам у плоскому вигляді. Уже на складі спеціальне обладнання наповнює плівку повітрям безпосередньо перед використанням.

За інформацією Sealed Air, оприлюдненою у 2016 році, одна вантажівка такої ненадутої плівки могла перевозити еквівалент 36 вантажівок стандартного пухирчастого пакування. Це дозволяє скоротити витрати на транспортування та зменшити площу, необхідну для зберігання матеріалу.

Водночас класична пухирчаста плівка з окремими бульбашками не зникла. Її продовжують виготовляти та використовувати для захисту товарів під час перевезення.

Чи справді раніше пухирчаста плівка лопалася голосніше

За спогадами родини одного з винахідників, перші зразки пухирчастої плівки мали більші бульбашки, які лопалися досить голосно. Про це також згадує Smithsonian Magazine у матеріалі, присвяченому історії винаходу.

Проте стверджувати, що вся сучасна плівка лопається тихіше, було б неправильно. Сьогодні виробники випускають матеріали з різними розмірами бульбашок, товщиною пластику та конструкцією повітряних камер. Тому звук залежить від конкретного різновиду плівки.

А спеціальні моделі зі сполученими повітряними кишенями взагалі розроблені так, щоб витримувати натискання без характерного ляскоту.

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