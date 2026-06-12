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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1022
Час на прочитання
2 хв

Для чого петелька на кросівках ззаду: призначення та як використовувати

Петелька на задній частині кросівок — це невеликий, але дуже практичний елемент, який насамперед полегшує взування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Для чого петля на заднику кросівок

Для чого петля на заднику кросівок / © pexels.com

Вона допомагає швидко підтягнути кросівок на ногу, не деформуючи задник і не створюючи зайвого тиску на п’яту. Окрім цього, така деталь може виконувати й інші функції — від правильної фіксації стопи до сушіння взуття.

Як правильно використовувати петельку під час взування

Багато хто інтуїтивно хапається за петельку, коли взуває кросівки — і це правильно. Вона створена саме для того, щоб допомогти натягнути взуття без зайвого зминання задника.

Щоб використовувати її правильно:

  • тримайте петельку пальцями або двома руками;

  • одночасно вставляйте стопу у взуття, спрямовуючи п’яту всередину;

  • не тягніть надто сильно, щоб не пошкодити шов або тканину.

Такий простий трюк особливо зручний, коли взуття щільно сидить на нозі або має високий задник.

Метод шнурівки з петлею для запобігання мозолям

Петелька на задньому шві кросівок іноді використовується не лише для взування, а й як частина спеціальної шнурівки — так званої Runner’s loop (петля бігуна).

Її суть полягає у фіксації п’яти всередині взуття, щоб:

  • запобігти ковзанню стопи;

  • зменшити тертя;

  • уникнути утворення мозолів під час бігу або тривалих прогулянок.

Як це працює:

  1. Останні отвори шнурків використовуються для створення додаткової петлі.

  2. Шнурки перехрещуються і протягуються у протилежні петлі.

  3. Після затягування утворюється щільна фіксація п’яти.

  4. У результаті кросівок краще «обіймає» стопу, що особливо важливо для спорту.

Як вішати кросівки сушитись

Ще одне практичне призначення — використання петельки для сушіння взуття. Це зручно після дощу, тренувань або прання.

Переваги такого способу:

  • кросівки можна підвісити за шнурки або петлю;

  • повітря вільно циркулює всередині;

  • взуття сохне рівномірніше і швидше.

Деякі моделі навіть мають посилену або трикутну петлю на кросівках, спеціально розраховану на навантаження під час підвішування.

FAQ

Чи є петелька на всіх кросівках?

Ні, не всі моделі мають таку деталь. Вона найчастіше зустрічається у спортивному, біговому та туристичному взутті, де важлива швидкість взування і додаткова фіксація стопи.

Навіщо дві петельки?

Дві петельки можуть виконувати різні функції: одна використовується для взування, а інша — для додаткової фіксації або як елемент шнурівки Runner’s loop. У деяких моделях це також посилення конструкції задника.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1022
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