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Для чого петелька на кросівках ззаду: призначення та як використовувати
Петелька на задній частині кросівок — це невеликий, але дуже практичний елемент, який насамперед полегшує взування.
Вона допомагає швидко підтягнути кросівок на ногу, не деформуючи задник і не створюючи зайвого тиску на п’яту. Окрім цього, така деталь може виконувати й інші функції — від правильної фіксації стопи до сушіння взуття.
Як правильно використовувати петельку під час взування
Багато хто інтуїтивно хапається за петельку, коли взуває кросівки — і це правильно. Вона створена саме для того, щоб допомогти натягнути взуття без зайвого зминання задника.
Щоб використовувати її правильно:
тримайте петельку пальцями або двома руками;
одночасно вставляйте стопу у взуття, спрямовуючи п’яту всередину;
не тягніть надто сильно, щоб не пошкодити шов або тканину.
Такий простий трюк особливо зручний, коли взуття щільно сидить на нозі або має високий задник.
Метод шнурівки з петлею для запобігання мозолям
Петелька на задньому шві кросівок іноді використовується не лише для взування, а й як частина спеціальної шнурівки — так званої Runner’s loop (петля бігуна).
Її суть полягає у фіксації п’яти всередині взуття, щоб:
запобігти ковзанню стопи;
зменшити тертя;
уникнути утворення мозолів під час бігу або тривалих прогулянок.
Як це працює:
Останні отвори шнурків використовуються для створення додаткової петлі.
Шнурки перехрещуються і протягуються у протилежні петлі.
Після затягування утворюється щільна фіксація п’яти.
У результаті кросівок краще «обіймає» стопу, що особливо важливо для спорту.
Як вішати кросівки сушитись
Ще одне практичне призначення — використання петельки для сушіння взуття. Це зручно після дощу, тренувань або прання.
Переваги такого способу:
кросівки можна підвісити за шнурки або петлю;
повітря вільно циркулює всередині;
взуття сохне рівномірніше і швидше.
Деякі моделі навіть мають посилену або трикутну петлю на кросівках, спеціально розраховану на навантаження під час підвішування.
FAQ
Чи є петелька на всіх кросівках?
Ні, не всі моделі мають таку деталь. Вона найчастіше зустрічається у спортивному, біговому та туристичному взутті, де важлива швидкість взування і додаткова фіксація стопи.
Навіщо дві петельки?
Дві петельки можуть виконувати різні функції: одна використовується для взування, а інша — для додаткової фіксації або як елемент шнурівки Runner’s loop. У деяких моделях це також посилення конструкції задника.