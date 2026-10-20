Для чого потрібен маленький отвір біля камери ноутбука: пояснення

Маленький отвір біля камери ноутбука: навіщо він? / © pexels.com

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У багатьох моделях так розміщують вбудований мікрофон, який допомагає передавати голос під час відеодзвінків і запису звуку.

Проте призначення кожного такого отвору залежить від конструкції конкретного ноутбука. Поруч із камерою також можуть бути світловий індикатор, додатковий сенсор або інші елементи. Розповідаємо, як вони працюють і що варто знати про безпеку вебкамери.

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Навіщо потрібен маленький отвір біля вебкамери ноутбука

Найчастіше невеликий отвір біля камери слугує входом для звуку до вбудованого мікрофона. Завдяки йому ноутбук може вловлювати голос без підключення зовнішньої гарнітури.

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Мікрофон потрібен для спілкування через Zoom, Microsoft Teams та інші програми для відеоконференцій. Він також використовується під час запису відео, голосових повідомлень і роботи з голосовими функціями програм.

У деяких ноутбуках встановлено кілька мікрофонів. Вони можуть працювати разом, щоб краще розпізнавати голос і зменшувати вплив сторонніх звуків. Розташування біля верхнього краю екрана дає змогу виробникам наблизити мікрофон до користувача й віддалити його від окремих джерел шуму всередині корпусу.

Водночас не варто вважати, що кожен отвір біля вебкамери є мікрофоном. Щоб точно визначити призначення деталі, потрібно перевірити схему компонентів у посібнику до конкретної моделі ноутбука.

Які ще елементи розташовані поруч із камерою

Верхня рамка дисплея може містити кілька компонентів, які зовні схожі на маленькі отвори або крапки:

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Світловий індикатор камери. У багатьох пристроях він показує, коли вебкамера активна. Залежно від моделі індикатор може світитися поруч із об’єктивом або бути вбудованим у блок камери. Інфрачервона камера. Деякі ноутбуки мають додатковий сенсор для розпізнавання обличчя. Він може використовуватися системою Windows Hello, щоб користувач міг входити в систему без введення пароля. Шторка приватності. В окремих моделях передбачено механічну заслінку, яка закриває об’єктив. Вона дає змогу фізично перекрити камеру, коли та не потрібна.

Отже, зовнішній вигляд деталі сам по собі не гарантує правильного визначення її функції. Найнадійніше джерело інформації — офіційна інструкція виробника.

Як перевірити, чи має програма доступ до камери ноутбука

Якщо ви хочете контролювати, які програми можуть використовувати вебкамеру, перевірте налаштування конфіденційності операційної системи.

У Windows 11 відкрийте «Параметри», перейдіть до розділу «Конфіденційність і безпека» та виберіть «Камера». Тут можна переглянути дозволи й обмежити доступ для сумісних програм. Окремо зверніть увагу на параметр доступу для класичних програм, оскільки вони можуть керуватися загальним перемикачем.

На комп’ютерах Mac відкрийте «Системні параметри», перейдіть до розділу «Конфіденційність і безпека» та виберіть «Камера». Перевірте, яким програмам дозволено користуватися нею, і вимкніть доступ для тих, яким він не потрібен.

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Також варто переглядати дозволи для мікрофона. Навіть якщо ви не користуєтеся відеозв’язком, окремі програми можуть запитувати доступ до запису звуку.

Чи може ноутбук таємно вмикати вебкамеру

Сам факт наявності маленького отвору біля камери не свідчить про стеження. Зазвичай це функціональна частина пристрою, необхідна для запису голосу або роботи інших компонентів.

Водночас доступ до вебкамери варто контролювати. Шкідливе програмне забезпечення або компрометація облікового запису можуть створювати ризики для приватності. Тому не відкривайте підозрілі вкладення, не встановлюйте невідомі програми та регулярно оновлюйте операційну систему.

Якщо індикатор камери вмикається без зрозумілої причини, перевірте, які програми мають доступ до неї, і закрийте непотрібні процеси. За потреби запустіть перевірку системи на шкідливе програмне забезпечення.

При цьому не варто робити висновки лише за світловим індикатором: його робота залежить від конструкції пристрою. Наприклад, Apple зазначає, що вбудована камера Mac не активується без увімкнення її індикатора, тоді як на інших пристроях реалізація може відрізнятися.

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