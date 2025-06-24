Для чого потрібна петелька на кросівках ззаду: ви точно про це не знали

Петелька на кросівках для чого потрібна

Реклама

На більшості сучасних кросівок та спортивного взуття на задній частині, над п’ятою, розташована невелика петля. Для багатьох вона здається лише декоративним елементом, проте мало хто здогадується про її справжнє практичне призначення. Ця непомітна деталь, відома як Heel Tab (англ. «п’яткова петля» або «хлястик»), може значно полегшити життя власнику взуття та навіть продовжити термін його служби.

Не просто прикраса: головні функції Heel Tab

Блогер YouTube-каналу «Smart Kicks», що спеціалізується на оглядах спортивного взуття, пояснює, що Heel Tab — це надзвичайно зручний елемент, який має кілька важливих функцій.

Насамперед, ця петля служить для зручності під час взування. Це її найпоширеніше і найочевидніше, хоча й часто ігнороване призначення. Коли ви взуваєте кросівки, особливо тісні або з високою халявою, достатньо потягнути за цю петлю. Такий простий рух дозволяє легко надіти взуття, не деформуючи задник, не зминаючи його та не пошкоджуючи. Це не тільки спрощує процес, а й допомагає продовжити термін служби черевиків, зберігаючи їхню форму та цілісність.

Реклама

Крім того, експерти видання Essanews та інші джерела вказують на ще кілька практичних застосувань цієї деталі.

Функція стабілізації. Для тих, кому взуття здається завеликим або недостатньо стабільним на нозі, петля на п’яті може допомогти. Через неї можна пропустити шнурки , створивши таким чином додаткову фіксацію навколо щиколотки. Це допомагає стабілізувати стопу, запобігти небажаним рухам всередині взуття та забезпечити кращу підтримку під час активних занять.

Зручність при транспортуванні та сушінні. Маленька петля значно полегшує транспортування, особливо брудного взуття після тренування чи прогулянки. За неї можна легко підняти кросівок, не забруднивши руки. Більше того, після прання ця деталь стає незамінною — за допомогою Heel Tab кросівки можна повісити сушитися, забезпечуючи кращу циркуляцію повітря та прискорюючи процес висихання. Це особливо зручно, наприклад, для подорожей або походів, коли потрібно висушити взуття в польових умовах.

Таким чином, петля на задній частині кросівок — це не просто елемент дизайну, а продумана функціональна деталь. Знання її призначення та правильне використання можуть значно покращити ваш досвід носіння спортивного взуття, зробити його комфортнішим та подовжити термін його експлуатації.