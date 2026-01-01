Кіт / © pexels.com

У графстві Кампаспі в Австралії місцева рада затвердила новий чотирирічний план управління домашніми тваринами. Причина проста: кількість скарг на собак і котів зростає, а правила поводження з тваринами потребують оновлення.

Про це повідомило видання Shepp News.

Документ передбачає жорсткіший контроль за нападами собак, проблемою диких котів і небажаною поведінкою домашніх улюбленців. Окремий акцент — на відповідальному володінні тваринами та дотриманні чинних норм.

Керівниця напряму Зої Кук пояснила, що план може стати першим кроком до запровадження обмежень на перебування котів на вулиці. Громадські консультації з цього питання планують розпочати у березні наступного року. За її словами, йдеться не лише про шкоду для довкілля й місцевої фауни, а й про безпеку самих тварин.

Якщо ініціативу підтримають, Кампаспі приєднається до інших громад штату Вікторія, де вже діють правила стримування котів. У частині муніципалітетів зобов’язують тримати котів вдома вночі, в інших — цілодобово. Опитування ради показало: 59% респондентів підтримують повне обмеження, ще 29% готові його розглянути.

План також робить ставку на інформування власників про мікрочіпування, стерилізацію та реєстрацію тварин. Заступник мера Тоні Марвуд наголосив, що чіткі правила поведінки домашніх улюбленців мають допомогти людям краще розуміти свою відповідальність.

За минулий фінансовий рік у графстві зафіксували 1415 скарг на котів і собак — майже на 300 більше, ніж роком раніше. Найчастіше йшлося про гавкіт і агресивну поведінку собак, напади та проблеми з безпритульними котами.

Водночас член ради Пол Джарман звернув увагу на вартість реєстрації тварин. За результатами опитування, 42% мешканців вважають ці витрати серйозною перешкодою. Загалом у графстві зареєстровано понад 9300 котів і собак, а річний внесок коливається від 162 доларів до 27 доларів для пенсіонерів.

Реєстраційні збори, як пояснюють у владі штату Вікторія, спрямовують зокрема на повернення загублених домашніх тварин їхнім власникам.

