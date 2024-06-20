Для чого насправді потрібна маленька кишеня на джинсах і чому її зараз не використовують за призначенням

Навіщо на джинсах роблять маленьку кишеню, хто її придумав

Напевно не існує такої людини, у якої не було би хоча б однієї пари джинсів. Якщо придивитися, то практично на будь-якій моделі можна побачити невелику кишеню. Коли вона з'явилася і для чого призначалася.

Навіщо були придумані маленькі кишені на джинсах

За задумом винахідників джинсів Levi's Леві Страуса і Джейкоба Девіса, маленька кишеня призначалася для зберігання годинника на ланцюжку.

Історикиня компанії Levi Strauss & Co Трейсі Панек пояснила, що кишеня з'явилася на джинсових штанах ще в XIX столітті не для естетики, а для зберігання кишенькового годинника.

Широкого поширення ця кишеня набула 1890 року разом із джинсами "Лот 501", які сьогодні є моделлю джинсів Levis 501 , - пояснила Панек.

За словами історикині: "Найстаріша пара поясних комбінезонів в архівах Levi Strauss & Co. (з 1879 року) включає кишеню для годинника. У наших комбінезонів 19-го століття була єдина задня кишеня з правого боку штанів під шкіряною нашивкою".

Маленьку кишеню для годинника неможливо знайти на костюмних штанах, тому що годинник носили під піджаком, у внутрішніх кишенях. А оскільки джинси були створені для повсякденного вжитку, власникам кишенькових годинників було потрібне інше місце, куди їх можна було б покласти.

У наші дні від кишені не має користі, однак кишеню залишили, щоб зберегти цілісність культового дизайну раннього Levi's, який практично не змінився з моменту своєї появи.

Деякі бренди поміщають маленьку кишеню спереду поруч із великою кишенею, інші включають кишеню для годинника в кишеню звичайного розміру.

Маленька кишеня для годинника

А заклепки, розміщені в кожному кутку кишені для годинника, запатентовані Штраусом та Девісом півтора століття тому, призначалися для посилення точок напруги, щоб запобігти її розриву.

Маленькі кишені для годинників на джинсах за час свого існування обросли різноманітними версіями, Так, наприклад, оскільки джинси були переважно робочим одягом, в маленьку кишеню складали цвяхи. А оскільки джинси полюбляли ковбої, виникла така легенда, що кишені буди вигадані для запальничок, розмір кишені підігнали під цей стандарт.

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