Для гарного настрою: десять фільмів, які варто переглянути на вихідних

Хороший фільм допоможе підняти настрій, створити теплу атмосферу та зігріти душу. Психологи навіть стверджують, що позитивні кінострічки можуть лікувати стрес, знімати напругу та боротися з безсонням. Що подивитися на вихідних?

Якщо ви хочете підняти собі настрій та створити теплу атмосферу в оселі на вихідних, варто переглянути одну або декілька з таких кінострічок.

Легенди осені (1994 рік)

Режисер Едвард Цвік створив романтичний фільм, який переміщує глядачів у атмосферу США під час Першої світової війни. Перед нами розгортається драматична історія однієї родини, яка показує складні відносини між синами відставного полковника Вільяма Ладлоу. Ну і як же без палкого кохання, яке веде до розколу сім'ї? Фільм не залишає глядачів байдужими до самого кінця та поєднує в собі елементи вестерну, пригод і драми.

Мости округу Медісон (1995 рік)

Ця драма про кохання, яку зняв режисер Клінт Іствуд, вже давно стала справжньою класикою жанру. Життя молодої жінки Франчески перевертається з ніг на голову через яскравий, але швидкоплинний роман з фотографом, який приїжджає до їхнього містечка. Тепер вона стоїть перед важким вибором: борг чи справжнє кохання. Приголомшлива гра Меріл Стріп, переживання та емоційні діалоги примушують глядачів з головою зануритися у почуття героїв.

Сімейка Тененбаум (2001 рік)

Якщо ви полюбляєте нестандартне кіно, рекомендуємо звернути увагу на гротескну комедію, яка навіть була номінована на премію Оскар за кращий сценарій. Події фільму розгортаються навколо членів однієї родини, яку намагається знову об'єднати батько, що стоїть на порозі смерті. Персонажі протягом всього часу розкривають свої недоліки, вчаться любити і радіти звичним речам. Гра та чудовий акторський склад, тримають в напрузі увесь фільм.

Старі леви (2003 рік)

Трагікомедія, яка чудово піднімає настрій в будь-якому віці. Юний Уолтер приїздить на ферму до своїх старих дядечків і налаштовує себе на найнудніше літо в своєму житті. Однак все стається навпаки. Адже спілкування з родичами перетворюється на купу смішних моментів, пригод та історій. Чудова гра акторів залишає після перегляду фільма тільки позитивні емоції.

Під сонцем Тоскани (2003 рік)

Під сонцем Тоскани (2003 рік) / Фото: Фото з відкритих джерел

Легка романтична комедія від італійського та американського режисерів. У фільмі розповідається історія молодої письменниці Френсіс, яка перебуває у затяжній депресії через розлучення. Вона бажає повернути старі емоції, тому вирішує поїхати в сонячну Тоскану. Нові знайомства, захопливі види Італії та романтичні відносини допомагають жінці заново навчитися розуміти себе.

Велика риба (2003 рік)

Тім Бертон, відомий як режисер-казкар, створив цього разу драматичну картину про взаємини батьків і дітей. Вілл працює офісним клерком і повертається на маленьку батьківщину, щоб підтримати тяжкохворого батька. Фільм перетворюється на кінострічку з несподіваним фіналом завдяки зіткненню різних інтересів та поглядів, молодості, прагматизму та романтичності.

Королівство повного Місяця (2012 рік)

Події фільму розгортаються у 60-х роках минулого століття і розповідають історію кохання двох підлітків. Вони стикаються зі світом дорослих і, щоб втікти від переживань, створюють "Королівство повного Місяця", де занурюються у пригоди. Хоча історія і нагадує казку, проте допомагає краще зрозуміти спірні емоції та проблеми стосунків батьків і дітей.

Пригоди Паддінгтона (2014 рік)

Дорослі теж дуже люблять казки, тому історія про кумедного ведмедика Паддінгтона прийде до смаку багатьом глядачам. Вона розповідає про пригоди пухнастика, який приїхав підкорювати Лондон і стикнувся з реаліями світу людей. Ведмедик часто наражається на небезпеку, вчиться дружити і довіряти, а також показує проблеми людей в великому місті.

Пісня моря (2014 рік)

Повнометражний мультиплікаційний фільм, який сподобається як дітям, так і дорослим. В ньому розповідається історія дітей Сірши та Бена. Вони рано втратили матір і намагаються віднайти себе, зрозуміти свої емоції та чарівний зв'язок з морем. Основою сценарію виступає ісландська історія про русалок Селкі.

Століття Аделін (2015 рік)

Фантастична драма про життя молодої жінки Аделін, яка отримала здатність не старіти з часом. Здається, що це так чудово, але згодом дівчина розуміє, що насправді цей дар — страшне покарання. Аделін зустріла чоловіка, заради якого готова пожертвувати вічною красою та молодістю. Сюжет цього фільма дуже незвичайний і він змусить вірити в чудо, переживати, згадати про важливі речі, які можна втратити в щоденній метушні.

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