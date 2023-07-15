Для стійкості впродовж усього дня: що зробити, щоб парфуми довго трималися

Часто парфуми наносять на зап'ястя, а потім розтирають іншою рукою. Вважають, що так аромат буде триматися довше. Але це розповсюджена помилка. Парфумерка розповіла, як правильно.

Як повідомляє видання MBGlifestyle, люди з "професійним носом" здатні розрізняти до 10 тисяч різних відтінків запахів. Добре знають вони і те, як краще зберегти той чи інший аромат. Засновниця власного парфумерного бренду Ніколь Екелс з Нью-Йорка поділилася власними дієвими порадами, що зробити, щоб парфуми довго трималися на тілі.

"Надягайте" парфуми ще у ванній

Гарний запах починається з правильного миття. Щоб аромат залишався стійким впродовж всього дня, потрібно знати, як себе поводити ще в ванній, пояснила парфумерка. Це зовсім не означає, що потрібно відразу наносити парфуми, просто підберіть гель для душу і шампунь, які добре поєднуються з вашим улюбленим запахом. Щоб спростити собі завдання, парфумерка рекомендує придбати всю доглядову косметику того ж бренду, що і ваша туалетна вода.

Не забувайте про зволоження шкіри

Ніколь зауважила, що запахи "не прилипають" до сухої шкіри, тому парфуми слід наносити лише після ретельного зволоження. Можна використовувати крем, тонік, лосьйон, молочко тощо. При цьому краще обирати такий засіб, який взагалі не містить ароматів, щоб не перебивати запах парфумів.

Наносьте правильно

Найбільша помилка, за словами Ніколь, це використовувати техніку "увійти в хмару парфумів". Не варто розпорошувати аромат в повітрі, краще наносити його точково інакше більша частина просто не потрапить на шкіру. Фахівчиня наголошує, що парфуми наносять на точки пульсації, але в жодному разі не розтирають між зап'ястями. Це призведе до того, що верхні ноти аромату розсіються і ви отримаєте його не повністю. Парфумерка зазначила, що потрібно просто торкнутися одним зап'ястям іншого.

Розпиляйте на волосся

Це ще один перевірений спосіб збільшити стійкість парфумів. Пасма дуже добре вбирають запахи. І коли ви будете йти, то залишатимете після себе в повітрі шлейф приємного аромату.

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